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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Малага - Мальорка
Малага - Мальорка: обзор матча 18 апреля 2009
Малага
18.04.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
1 : 1
Завершен
Мальорка
54'
Апоньо
60'
Х. Аранго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Малага - Мальорка
Желтая карточка
Ф. Варела
Желтая карточка
Л. Скалони
Замена
М. Суарес
️️️️
Г. Кастро
Замена
А. Кейта
️️️️
П. Вебо
Замена
А. Луке
️️️️
М. Гаспар
Замена
Фернандо
️️️️
Н. Баха
ГОЛ! 1:1!
Х. Аранго
ГОЛ! 1:0!
Апоньо
Желтая карточка
Айосе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
3
Велигтон
ЦЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
17
Дуда
ЛВ
32
Апоньо
ЦП
8
Лоло
ЦП
14
Набиль Баха
АП
20
Адриан
ЦФ
Мальорка
1
Герман Люкс
ВР
21
Айосе
ЛЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
5
Гонсало Кастро
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
8
Фернандо
ЦП
5
Альберт Луке
ЦФ
9
Сальва Бальеста
ЦФ
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-2-2-1
13
Гоитиа
11
Кальеха
20
Гаспар
3
Велигтон
18
Гамес
32
Апоньо
8
Лоло
17
Дуда
14
Баха
20
Адриан
4-4-1-1
1
Люкс
5
Скалони
16
Нуньеш
4
Наварро
21
Айосе
5
Кастро
23
Сантана
19
Марти
18
Аранго
19
Варела
9
Вебо
14
Баха
8
Фернандо
8
Фернандо
14
Баха
20
Гаспар
5
Луке
5
Луке
20
Гаспар
9
Бальеста
9
Бальеста
5
Кастро
4
Суарес
4
Суарес
5
Кастро
9
Вебо
9
Кейта
9
Кейта
9
Вебо
Остались в запасе
Малага
Мальорка
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
19
Мигель Анхель
ОП
Остались в запасе
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
0
Хосеми
ПЗ
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Малага - Мальорка
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Ла Росаледа
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