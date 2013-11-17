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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Динамо - Олимп-Долгопрудный
Динамо - Олимп-Долгопрудный: обзор матча 17 ноября 2013
Динамо
17.11.2013, воскресенье, 14:00
Товарищеские матчи
2 : 0
Завершен
Олимп-Долгопрудный
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Динамо - Олимп-Долгопрудный
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 38 тур
Олимп-Долгопрудный
2 : 4
21.05.2022
Нефтехимик
Россия. ФНЛ, 37 тур
Олимп-Долгопрудный
0 : 2
15.05.2022
Акрон
Россия. ФНЛ, 36 тур
Оренбург
2 : 2
07.05.2022
Олимп-Долгопрудный
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Факел
1 : 0
23.04.2022
Олимп-Долгопрудный
Информация о матче
Стадион:
УТБ "Новогорск-Динамо"
Новости команд
Все
Динамо
Олимп-Долгопрудный
Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
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Генич упал на газон во время исполнения пенальти
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17:16
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Тюкавин одним словом описал настроение Карпина после матча с Узбекистаном
22:39
Генич упал на газон во время исполнения пенальти
22:16
2
В «Динамо» объяснили, как травмированный Осипенко сыграл против «ФК 10»
19:20
1
В «Динамо» отреагировали на идею увеличить число команд в РПЛ
18:07
5
Стало известно местоположение Шварца – немец пропустил матч «Динамо»
17:16
6
Гранат высказался о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
2025.01.06 11:44
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2023.06.22 12:16
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Как кайфовать от медиафутбола после профессионального? Кейс от бывшего игрока «Локо»
2023.06.13 16:53
Официально: «Анжи» и «Олимп-Долгопрудный» потеряют профессиональный статус
2022.06.03 22:55
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РФС не выдал лицензию тульскому «Арсеналу» и еще пяти клубам
2022.05.23 21:38
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