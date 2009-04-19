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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Альмерия - Осасуна
Альмерия - Осасуна: обзор матча 19 апреля 2009
Альмерия
19.04.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 31 тур
2 : 1
Завершен
Осасуна
71'
А. Негредо
89'
А. Негредо
84'
В. Пандиани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Альмерия - Осасуна
Желтая карточка
К. Вадоч
ГОЛ! 2:1!
А. Негредо
Замена
Корона
️️️️
К. Гарсиа
Желтая карточка
М. Фланьо
ГОЛ! 1:1!
В. Пандиани
Замена
Хуанито
️️️️
Ириней
Замена
С. Эскуэрро
️️️️
Л. Дельпорте
Замена
Х. Портильо
️️️️
Хуанфран
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
Желтая карточка
Ириней
Замена
Э. Фонт
️️️️
К. Сола
Замена
Х. Ортис
️️️️
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
Роберто
Желтая карточка
К. Гарсиа
Желтая карточка
Мане
20'
Желтая карточка
С. Аспиликуэта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альмерия
1
Эстебан
ВР
2
Мане
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
0
Ириней
ЦП
23
Фернандо Сориано
ЦП
5
Калу Уче
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Осасуна
2
Роберто
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
23
Серхио
ЦЗ
4
Мигель Фланьо
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
0
Людовик Дельпорте
ЦП
32
Кристиан Вадоч
ЦП
10
Франциско Пуньяль
ЦП
12
Вальтер Пандиани
ЦФ
9
Кике Сола
ЦФ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
15
Чико
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
24
Хуанито
ЦП
15
Корона
АП
10
Хосе Ортис
ПВ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Осасуна
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
8
Антонио Идальго
ЦП
14
Эктор Фонт
АП
0
Сантьяго Эскуэрро
АП
9
Хавьер Портильо
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Эстебан
21
Ортис
18
Акасиете
31
Гарсиа
2
Мане
2
Бруно
0
Ириней
23
Сориано
10
Пьятти
21
Негредо
5
Уче
3-2-3-2
2
Роберто
20
Хуанфран
23
Серхио
4
Фланьо
3
Аспиликуэта
18
Монреаль
0
Дельпорте
32
Вадоч
10
Пуньяль
9
Сола
12
Пандиани
0
Ириней
24
Хуанито
24
Хуанито
0
Ириней
31
Гарсиа
15
Корона
15
Корона
31
Гарсиа
21
Ортис
10
Ортис
10
Ортис
21
Ортис
9
Сола
14
Фонт
14
Фонт
9
Сола
0
Дельпорте
0
Эскуэрро
0
Эскуэрро
0
Дельпорте
20
Хуанфран
9
Портильо
9
Портильо
20
Хуанфран
Остались в запасе
Альмерия
Осасуна
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
25
Диего Алвес
ВР
15
Чико
ЦЗ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Главный тренер
Гонсало Арконада
8
Антонио Идальго
ЦП
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
25
Диего Алвес
ВР
15
Чико
ЦЗ
35
Эстебан Солари
ЦФ
Остались в запасе
8
Антонио Идальго
ЦП
1
Рикарду
ВР
2
Хавьер Фланьо
ЦЗ
17
Хосечо
ЦЗ
Главный тренер
Гонсало Арконада
Главный тренер
Хосе Анхель Сиганда
Статистика матча Альмерия - Осасуна
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
5 : 2
11.10.2026
Осасуна
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Медитерранео
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