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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Гранада
Алькоркон - Гранада: обзор матча 08 декабря 2013
Алькоркон
08.12.2013, воскресенье, 15:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Гранада
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алькоркон - Гранада
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
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Гранада
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23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 9 тур
Бургос
0 : 1
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