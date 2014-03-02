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Ротор - Салют
Ротор - Салют: онлайн-трансляция 02 марта 2014
Ротор
02.03.2014, воскресенье, 00:00
Россия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Тех. поражение
Салют
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ротор - Салют
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
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Ротор
1 : 1
08.11.2026
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0 : 0
01.11.2026
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Ротор
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16.10.2026
Сочи
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Ротор
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10.10.2026
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3 : 0
17.10.2026
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11.10.2026
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03.10.2026
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