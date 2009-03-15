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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Эспаньол - Мальорка
Эспаньол - Мальорка: обзор матча 15 марта 2009
Эспаньол
15.03.2009, воскресенье, 19:00
Испания. Примера, 27 тур
3 : 3
Завершен
Мальорка
58'
Х. Кальехон
73'
И. Де Ла Пенья
84'
Нене
39'
Х. Аранго
61'
К. Сантана
72'
Х. Мануэль Хурадо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эспаньол - Мальорка
Желтая карточка
Д. Наварро
Желтая карточка
Х. Кальехон
Замена
А. Кейта
️️️️
А. Адурис
ГОЛ! 3:3!
Нене
Замена
И. Алонсо
️️️️
С. Санчес
Замена
Г. Кастро
️️️️
Ф. Варела
ГОЛ! 2:3!
И. Де Ла Пенья
ГОЛ! 1:3!
Х. Мануэль Хурадо
Желтая карточка
Хосеми
Вторая желтая
М. Уртадо
Желтая карточка
И. Де Ла Пенья
ГОЛ! 1:2!
К. Сантана
Замена
М. Смилянич
️️️️
Л. Гарсия
ГОЛ! 1:1!
Х. Кальехон
Желтая карточка
М. Уртадо
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Ф. Руфете
ГОЛ! 0:1!
Х. Аранго
Желтая карточка
Н. Пареха
Желтая карточка
К. Сантана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Идрисс Камени
ВР
3
Давид Гарсиа
ЛЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
21
Даниэль Гонсалез Харке
ЦЗ
20
Серхио Санчес
ЦЗ
12
Нене
ЛП
16
Мойзес Уртадо
ЦП
0
Иван Де Ла Пенья
ЦП
10
Луис Гарсия
ПВ
7
Франсиско Руфете
ПВ
23
Рауль Тамудо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Мальорка
13
Дуду Ават
ВР
22
Энрике Корралес
ЛЗ
4
Давид Наварро
ЦЗ
16
Хосе Карлос Нуньеш
ЦЗ
0
Хосеми
ПЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
19
Хосе Луис Марти
ЦП
23
Клебер Сантана
ЦП
19
Фернандо Варела
ПВ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Эспаньол
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Роман
ЦП
99
Милан Смилянич
ЦП
23
Вальдо
ПВ
24
Иван Алонсо
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Мальорка
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Гонсало Кастро
ЦП
9
Пьер Вебо
ЦФ
9
Алхассане Кейта
ЦФ
4-3-2-1
13
Камени
3
Гарсиа
21
Харке
20
Санчес
2
Пареха
12
Нене
0
Де Ла Пенья
16
Уртадо
10
Луис Гарсия
7
Руфете
23
Тамудо
4-4-1-1
13
Ават
0
Хосеми
4
Наварро
16
Нуньеш
22
Корралес
14
Хурадо
19
Марти
23
Сантана
18
Аранго
19
Варела
20
Адурис
10
Луис Гарсия
99
Смилянич
99
Смилянич
10
Луис Гарсия
20
Санчес
24
Алонсо
24
Алонсо
20
Санчес
7
Руфете
7
Кальехон
7
Кальехон
7
Руфете
19
Варела
5
Кастро
5
Кастро
19
Варела
20
Адурис
9
Кейта
9
Кейта
20
Адурис
Остались в запасе
Эспаньол
Мальорка
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Роман
ЦП
23
Вальдо
ПВ
Главный тренер
Тинтин Маркес
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Грегорио Мансано
Остались в запасе
1
Кристиан Альварес
ВР
3
Марк Торрехон
ЦЗ
15
Роман
ЦП
23
Вальдо
ПВ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Тинтин Маркес
Главный тренер
Грегорио Мансано
Статистика матча Эспаньол - Мальорка
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
- : -
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 13 тур
ФК Андорра
0 : 0
08.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 9 тур
Мальорка
3 : 1
11.10.2026
Лас-Пальмас
Информация о матче
Главный судья:
Айса Гамес
(Валенсия)
Стадион:
Олимпико де Монжуик
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