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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Аполлон
Лацио - Аполлон: обзор матча 08 ноября 2013
Лацио
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа J, 4 тур
2 : 1
Завершен
Аполлон
14'
С. Флоккари
37'
С. Флоккари
39'
Ф. Папулис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Аполлон
90'
+2
Замена
Д. Хэйбер
️️️️
Ф. Папулис
86'
Замена
А. Константину
️️️️
М. Гульон
Замена
Б. Переа
️️️️
Б. Кейта
82'
79'
Желтая карточка
Г. Меркис
Замена
К. Ледесма
️️️️
Эдерсон
77'
Замена
Д. Новаретти
️️️️
А. Конко
68'
Желтая карточка
М. Сиани
63'
47'
Желтая карточка
М. Гульон
39'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Папулис
Пас отдал
Г. Сангой
ГОЛ! 2:0!
С. Флоккари
Пас отдал
Б. Кейта
37'
ГОЛ! 1:0!
С. Флоккари
Пас отдал
Эдерсон
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
17
Бальде Кейта
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
55
Христос Карипидис
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
16
Маркос Гульон
ЦП
14
Камиль Мерием
ЦП
9
Роберто
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
14
Алекс Константину
ЦФ
92
Даниэль Хэйбер
ЦФ
4-4-2
1
Бериша
27
Цана
13
Сиани
39
Каванда
25
Конко
10
Эдерсон
10
Эрнанес
12
Онази
87
Кандрева
10
Флоккари
17
Кейта
4-1-2-3
83
Вале
28
Стиляну
88
Василиу
30
Меркис
55
Карипидис
54
Амдани
16
Гульон
14
Мерием
10
Сангой
13
Папулис
9
Роберто
25
Конко
6
Новаретти
6
Новаретти
25
Конко
10
Эдерсон
24
Ледесма
24
Ледесма
10
Эдерсон
17
Кейта
34
Переа
34
Переа
17
Кейта
16
Гульон
14
Константину
14
Константину
16
Гульон
13
Папулис
92
Хэйбер
92
Хэйбер
13
Папулис
Остались в запасе
Лацио
Аполлон
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
Остались в запасе
22
Федерико Маркетти
ВР
15
Альваро Гонсалес
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
25
Лука Крекко
ЦФ
Остались в запасе
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Христакис Христофору
Статистика матча Лацио - Аполлон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
Омония 29-го мая
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
Аполлон
Информация о матче
Главный судья:
Бобби Мэдден
Стадион:
Олимпико
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