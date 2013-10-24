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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Аполлон - Лацио
Аполлон - Лацио: обзор матча 24 октября 2013
Аполлон
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа J, 3 тур
0 : 0
Завершен
Лацио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аполлон - Лацио
90'
+4
Желтая карточка
К. Ледесма
Замена
Ш. Григоре
️️️️
К. Мерием
90'
+4
Замена
Д. Хэйбер
️️️️
Ф. Папулис
90'
+2
Замена
А. Константину
️️️️
Г. Сангой
88'
87'
Замена
О. Онази
️️️️
А. Гонсалес
81'
Замена
Ф. Андерсон
️️️️
Б. Кейта
70'
Замена
Б. Переа
️️️️
С. Флоккари
Желтая карточка
Х. Карипидис
61'
Желтая карточка
М. Стиляну
54'
50'
Желтая карточка
А. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аполлон
83
Бруну Вале
ВР
55
Христос Карипидис
ЦЗ
88
Гиоргос Василиу
ЦЗ
28
Мариос Стиляну
ЦЗ
30
Георгис Меркис
ЦЗ
54
Рашид Амдани
ОП
14
Камиль Мерием
ЦП
16
Маркос Гульон
ЦП
9
Роберто
ЦФ
13
Фотис Папулис
ЦФ
10
Гастон Сангой
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Лацио
22
Федерико Маркетти
ВР
27
Лорик Цана
ЦЗ
6
Диего Новаретти
ЦЗ
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
10
Эдерсон
ЛП
10
Эрнанес
ЦП
15
Альваро Гонсалес
ЦП
24
Кристиан Ледесма
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Аполлон
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
8
Штефан Григоре
ЦП
14
Алекс Константину
ЦФ
92
Даниэль Хэйбер
ЦФ
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
7
Фелипе Андерсон
ЛВ
6
Лукас Билья
ЦП
12
Огений Онази
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
34
Брайан Переа
ЦФ
4-1-2-3
83
Вале
55
Карипидис
28
Стиляну
30
Меркис
88
Василиу
54
Амдани
14
Мерием
16
Гульон
10
Сангой
13
Папулис
9
Роберто
4-4-2
22
Маркетти
6
Новаретти
39
Каванда
26
Раду
27
Цана
10
Эрнанес
15
Гонсалес
24
Ледесма
10
Эдерсон
17
Кейта
10
Флоккари
14
Мерием
8
Григоре
8
Григоре
14
Мерием
10
Сангой
14
Константину
14
Константину
10
Сангой
13
Папулис
92
Хэйбер
92
Хэйбер
13
Папулис
17
Кейта
7
Андерсон
7
Андерсон
17
Кейта
15
Гонсалес
12
Онази
12
Онази
15
Гонсалес
10
Флоккари
34
Переа
34
Переа
10
Флоккари
Остались в запасе
Аполлон
Лацио
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
Главный тренер
Христакис Христофору
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Остались в запасе
27
Ангелис Хараламбус
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
21
Хосе Мануэль Катала
ЛЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
Остались в запасе
1
Этрит Бериша
ВР
13
Микаэль Сиани
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
25
Лука Крекко
ЦФ
Главный тренер
Христакис Христофору
Главный тренер
Владимир Петкович
Статистика матча Аполлон - Лацио
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Аполлон
- : -
22.11.2026
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Олимпиакос Никосия
1 : 0
07.11.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Аполлон
2 : 2
31.10.2026
Пафос
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
Кармиотисса
0 : 5
25.10.2026
Аполлон
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Аполлон
4 : 2
17.10.2026
Неа Саламис Фамагуста
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
Красава ЕНИ
0 : 0
10.10.2026
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Лацио
- : -
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1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Цирио
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