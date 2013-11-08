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Лига Европы 2026/2027
Витория Гимараеш - Бетис
Витория Гимараеш - Бетис: обзор матча 08 ноября 2013
Витория Гимараеш
08.11.2013, пятница, 00:05
Лига Европы, группа I, 4 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
90+4'
Чули
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Бетис
90'
+4
ГОЛ! 0:1!
Чули
Пас отдал
Х. Верду
85'
Замена
Седрик
️️️️
А. Вадильо
Желтая карточка
М. Маазу
84'
Замена
Тумане
️️️️
Ж. Баррьентос
84'
80'
Замена
Чули
️️️️
Хуанкар
Замена
Рикарду
️️️️
Н. Плянж
72'
Желтая карточка
А. Андре
63'
60'
Замена
Х. Молина
️️️️
Б. Родригес
58'
Желтая карточка
Х. Верду
Замена
Т. Родригеш
️️️️
А. Сантуш
57'
Желтая карточка
Ж. Баррьентос
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
1
Дуглас
ВР
7
Давид Адди
ЛЗ
23
Педру Коррейя
ЦЗ
15
Паулу Оливейра
ЦЗ
30
Абдоулае Ба
ЦЗ
14
Жан Баррьентос
ЦП
18
Леонел Олимпио
ЦП
8
Андре Сантуш
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
43
Нии Плянж
ЦФ
22
Мусса Маазу
ЦФ
Главный тренер
Руй Витория
Бетис
1
Стефан Андерсен
ВР
23
Начо
ЛЗ
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
36
Хосе Антонио Каро
ЦЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
27
Хуанкар
ЦП
24
Хуанфран
ЦП
30
Ноно
ЦП
25
Хавьер Торрес
ЦП
25
Хоан Верду
АП
16
Брайан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Витория Гимараеш
13
Ассиш
ВР
5
Луиш Роша
ЦЗ
50
Рафаэл Кривелларо
ЦП
6
Морену
ЦП
20
Тиагу Родригеш
АП
10
Рикарду
ЦФ
18
Тумане
ЦФ
Бетис
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
11
Седрик
ЛП
25
Серхио
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
21
Чули
ЦФ
4-4-2
1
Дуглас
7
Адди
15
Оливейра
30
Ба
23
Коррейя
14
Баррьентос
8
Сантуш
21
Андре Андре
18
Олимпио
22
Маазу
43
Плянж
3-4-2-1
1
Андерсен
21
Фигерас
36
Каро
23
Начо
24
Хуанфран
30
Ноно
25
Торрес
27
Хуанкар
25
Верду
14
Вадильо
16
Родригес
43
Плянж
10
Рикарду
10
Рикарду
43
Плянж
8
Сантуш
20
Родригеш
20
Родригеш
8
Сантуш
14
Баррьентос
18
Тумане
18
Тумане
14
Баррьентос
14
Вадильо
11
Седрик
11
Седрик
14
Вадильо
16
Родригес
19
Молина
19
Молина
16
Родригес
27
Хуанкар
21
Чули
21
Чули
27
Хуанкар
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Бетис
13
Ассиш
ВР
5
Луиш Роша
ЦЗ
50
Рафаэл Кривелларо
ЦП
6
Морену
ЦП
Главный тренер
Руй Витория
25
Серхио
ЦП
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Ассиш
ВР
5
Луиш Роша
ЦЗ
50
Рафаэл Кривелларо
ЦП
6
Морену
ЦП
Остались в запасе
25
Серхио
ЦП
13
Гильермо Сара
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
Главный тренер
Руй Витория
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Витория Гимараеш - Бетис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Афонсо Энрике
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