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Фрайбург - Эшторил
Фрайбург - Эшторил: обзор матча 24 октября 2013
Фрайбург
24.10.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, группа H, 3 тур
1 : 1
Завершен
Эшторил
11'
В. Дарида
53'
Себа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Эшторил
89'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Себа
83'
Желтая карточка
Филипе
79'
Замена
Х. Бальбоа
️️️️
Л. Леал
Замена
М. Ханке
️️️️
В. Дарида
77'
69'
Замена
Карлитуш
️️️️
Ж. Педро
Замена
В. Пиларж
️️️️
В. Хеденстад
66'
57'
Желтая карточка
Гонсалу
53'
ГОЛ! 1:1!
Себа
Пас отдал
Л. Леал
Замена
Н. Хефлер
️️️️
Ж. Фернандес
46'
Желтая карточка
Ж. Фернандес
40'
ГОЛ! 1:0!
В. Дарида
Пас отдал
Д. Шмид
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
21
Иммануэль Хен
ЦЗ
7
Джонатан Шмид
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
0
Николай Лоренцони
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
16
Владимир Дарида
ЦП
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Эшторил
13
Вагнер да Силва
ВР
26
Рубен Фернандеш
ЛЗ
7
Ману
ЦЗ
2
Йоан Тавареш
ЦЗ
66
Филипе
ЦП
55
Бабанко
ЦП
15
Эвандро
ЦП
13
Гонсалу
ЦП
9
Луиш Леал
ЦФ
92
Себа
ЦФ
9
Жоао Педро
ЦФ
Главный тренер
Марку Силва
Фрайбург
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
27
Николас Хефлер
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Майк Ханке
ЦФ
Эшторил
1
Рикарду Рибейру
ВР
21
Жоау Педру
ЦЗ
17
Глэдстони
ЦП
7
Хавьер Бальбоа
ЦФ
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
9
Бруно Лопес
ЦФ
10
Карлитуш
ЦФ
4-1-4-1
1
Бауманн
6
Хеденстад
28
Гинтер
21
Хен
7
Шмид
13
Коклен
0
Лоренцони
6
Фернандес
16
Дарида
23
Шустер
14
Мехмеди
3-4-3
13
да Силва
7
Ману
2
Тавареш
26
Фернандеш
55
Бабанко
15
Эвандро
13
Гонсалу
66
Филипе
9
Жоао Педро
92
Себа
9
Леал
6
Фернандес
27
Хефлер
27
Хефлер
6
Фернандес
6
Хеденстад
11
Пиларж
11
Пиларж
6
Хеденстад
16
Дарида
9
Ханке
9
Ханке
16
Дарида
9
Леал
7
Бальбоа
7
Бальбоа
9
Леал
92
Себа
9
Лопес
9
Лопес
92
Себа
9
Жоао Педро
10
Карлитуш
10
Карлитуш
9
Жоао Педро
Остались в запасе
Фрайбург
Эшторил
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Главный тренер
Кристиан Штрайх
21
Жоау Педру
ЦЗ
17
Глэдстони
ЦП
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
Главный тренер
Марку Силва
Остались в запасе
33
Даниэль Бац
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
11
Павел Крмас
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
Остались в запасе
21
Жоау Педру
ЦЗ
17
Глэдстони
ЦП
10
Гершу Фернандеш
ЦФ
1
Рикарду Рибейру
ВР
Главный тренер
Кристиан Штрайх
Главный тренер
Марку Силва
Статистика матча Фрайбург - Эшторил
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Тодоров
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
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