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Судьи
Главный судья:
Майк Дин (Уиррал)

Слован - Севилья

24.10.2013, Четверг, 21:00 мск Либерец, стадион У Нисы Лига Европы, 3 тур Слован - Севилья
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Севилья 6 3 3 0 9:4 +5 12
2. Слован Л 6 2 3 1 9:8 +1 9
3. Фрайбург 6 1 3 2 5:8 -3 6
4. Эшторил 6 0 3 3 5:8 -3 3
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