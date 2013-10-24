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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Айнтрахт - Маккаби
Айнтрахт - Маккаби: обзор матча 24 октября 2013
Айнтрахт
24.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Маккаби
13'
В. Кадлец
53'
А. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Маккаби
Замена
С. Лакич
️️️️
А. Майер
78'
74'
Замена
О. Альтман
️️️️
Э. Захави
69'
Желтая карточка
Н. Митрович
Замена
Т. Инуи
️️️️
Т. Барнетта
68'
65'
Замена
М. Даббур
️️️️
Р. Прица
55'
Замена
Г. Марголис
️️️️
Г. Альберман
Желтая карточка
Ш. Айхнер
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Майер
Пас отдал
Т. Барнетта
53'
Замена
Ш. Айхнер
️️️️
М. Русс
46'
34'
Вторая желтая
Т. Бен-Хаим II
30'
Желтая карточка
Т. Бен-Хаим II
Желтая карточка
К. Самбрано
16'
Желтая карточка
М. Русс
13'
ГОЛ! 1:0!
В. Кадлец
Пас отдал
А. Майер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
23
Андерсон Бамба
ЦЗ
3
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
14
Александер Майер
ЦП
23
Йоханнес Флум
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Маккаби
25
Хуан Пабло
ВР
31
Карлос Гарсиа
ЦЗ
18
Эйтан Тиби
ЦЗ
20
Омри Бен Харуш
ЦЗ
22
Никола Митрович
ЦП
21
Ширан Йейни
ЦП
7
Махаран Ради
ЦП
6
Гал Альберман
ЦП
11
Таль Бен-Хаим II
ЦФ
22
Раде Прица
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
13
Мартин Ланиг
ЦП
29
Штефан Айхнер
ЦП
29
Срджан Лакич
ЦФ
Маккаби
1
Барал Леви
ВР
2
Мане
ЛЗ
51
Омри Альтман
ЦП
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
30
Гаэль Марголис
ЦФ
10
Барак Ицхаки
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
3-2-4-1
1
Трапп
23
Русс
23
Андерсон Бамба
3
Самбрано
5
Очипка
2
Юнг
14
Майер
17
Роде
10
Барнетта
23
Флум
77
Кадлец
3-4-3
25
Хуан Пабло
31
Гарсиа
18
Тиби
20
Бен Харуш
21
Йейни
7
Ради
6
Альберман
22
Митрович
7
Захави
22
Прица
11
Бен-Хаим II
23
Русс
29
Айхнер
29
Айхнер
23
Русс
10
Барнетта
14
Инуи
14
Инуи
10
Барнетта
14
Майер
29
Лакич
29
Лакич
14
Майер
7
Захави
51
Альтман
51
Альтман
7
Захави
6
Альберман
30
Марголис
30
Марголис
6
Альберман
22
Прица
9
Даббур
9
Даббур
22
Прица
Остались в запасе
Айнтрахт
Маккаби
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Главный тренер
Армин Фех
1
Барал Леви
ВР
2
Мане
ЛЗ
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Остались в запасе
1
Феликс Видвальд
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
22
Стефано Челоцци
ПЗ
13
Мартин Ланиг
ЦП
Остались в запасе
1
Барал Леви
ВР
2
Мане
ЛЗ
9
Даниэль Эйнбиндер
ЦП
10
Барак Ицхаки
ЦФ
Главный тренер
Армин Фех
Главный тренер
Паулу Соуза
Статистика матча Айнтрахт - Маккаби
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Маккаби
Лига конференций, 4 раунд
Маккаби
1 : 1
27.08.2026
Лугано
Лига конференций, 4 раунд
Лугано
2 : 1
20.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
ЦСКА София
1 : 3
13.08.2026
Маккаби
Лига Европы, 3 раунд
Маккаби
0 : 3
06.08.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Дойче банк Парк
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