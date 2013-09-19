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Судьи
Главный судья:
Саша Кевер (Везиа)

Пандурий - Днепр

19.09.2013, Четверг, 21:00 мск Клуж-Напока, стадион Константин Рэдулеску Лига Европы, 1 тур Пандурий - Днепр
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Фиорентина 6 5 1 0 12:3 +9 16
2. Днепр Дп 6 4 0 2 11:5 +6 12
3. Пасуш де Феррейра 6 0 3 3 1:8 -7 3
4. Пандурий 6 0 2 4 3:11 -8 2
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