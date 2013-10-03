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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Уиган Атлетик - Марибор
Уиган Атлетик - Марибор: обзор матча 03 октября 2013
Уиган Атлетик
03.10.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, группа D, 2 тур
3 : 1
Завершен
Марибор
22'
Н. Пауэлл
33'
Б. Уотсон
90+1'
Н. Пауэлл
60'
М. Таварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уиган Атлетик - Марибор
Замена
Н. Дико
️️️️
Н. Пауэлл
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
Н. Пауэлл
90'
+1
83'
Замена
М. Вилер
️️️️
А. Меяч
83'
Замена
Н. Файич
️️️️
Д. Богар
Замена
К. Маккэн
️️️️
Б. Уотсон
77'
76'
Замена
Д. Мезга
️️️️
Г. Цвиянович
71'
Желтая карточка
Ж. Менди
Замена
Д. МакКлин
️️️️
К. МакМанаман
67'
60'
ГОЛ! 2:1!
М. Таварес
Пас отдал
Ж. Менди
ГОЛ! 2:0!
Б. Уотсон
Пас отдал
Ж. Босежур
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Пауэлл
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
33
Скотт Карсон
ВР
25
Леон Барнетт
ЦЗ
5
Райан Шоттон
ЦЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
22
Жан Босежур
ЛП
25
Ник Пауэлл
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Жорди Гомес
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
Главный тренер
Оуэн Койл
Марибор
33
Ясмин Ханданович
ВР
7
Алеш Меяч
ЛЗ
26
Александар Райчевич
ЦЗ
22
Мартин Милец
ЦЗ
32
Аргус
ЦЗ
14
Горан Цвиянович
ЛП
5
Желько Филипович
ОП
70
Алеш Мертель
ОП
39
Дамьян Богар
ЦП
14
Жан-Филипп Менди
ЦФ
9
Маркос Таварес
ЦФ
Главный тренер
Анте Шимунджа
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Джеймс МакКлин
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
Марибор
50
Марко Придигар
ВР
28
Митя Вилер
ЦЗ
29
Тимотей Додлек
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
78
Деян Мезга
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
17
Нусмир Файич
ЦФ
4-5-1
33
Карсон
25
Барнетт
5
Шоттон
24
Перч
17
Бойс
22
Босежур
11
МакАртур
26
Уотсон
16
Гомес
25
Пауэлл
20
МакМанаман
4-2-2-2
33
Ханданович
26
Райчевич
22
Милец
32
Аргус
7
Меяч
5
Филипович
70
Мертель
39
Богар
14
Цвиянович
9
Таварес
14
Менди
20
МакМанаман
16
МакКлин
16
МакКлин
20
МакМанаман
26
Уотсон
26
Маккэн
26
Маккэн
26
Уотсон
25
Пауэлл
12
Дико
12
Дико
25
Пауэлл
7
Меяч
28
Вилер
28
Вилер
7
Меяч
14
Цвиянович
78
Мезга
78
Мезга
14
Цвиянович
39
Богар
17
Файич
17
Файич
39
Богар
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Марибор
21
Ли Николлс
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
Главный тренер
Оуэн Койл
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
Главный тренер
Анте Шимунджа
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
23
Хуан Карлос Гарсия
ЛЗ
4
Томас Рогне
ЦЗ
15
Роджер Эспиноза
ЦП
Остались в запасе
50
Марко Придигар
ВР
29
Тимотей Додлек
ЦП
21
Амир Дервишевич
ЦП
22
Нейц Потокар
ПП
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Анте Шимунджа
Статистика матча Уиган Атлетик - Марибор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Марибор
- : -
22.11.2026
НК Нафта Лендава
Словения. Первая Лига, 15 тур
Браво
2 : 1
07.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 14 тур
Марибор
0 : 1
31.10.2026
Олимпия
Словения. Первая Лига, 13 тур
Копер
4 : 0
27.10.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 12 тур
Марибор
0 : 0
18.10.2026
Целе
Словения. Первая Лига, 11 тур
Бринье Гросуплье
1 : 2
11.10.2026
Марибор
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Ди-Дабл-Ю Стэдиум
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