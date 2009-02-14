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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Малага
Валенсия - Малага: обзор матча 14 февраля 2009
Валенсия
14.02.2009, суббота, 23:55
Испания. Примера, 23 тур
1 : 1
Завершен
Малага
53'
Д. Вилья
59'
Р. Альбиоль (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Малага
Замена
Пабло
️️️️
Дуда
Желтая карточка
И. Куадрадо
Замена
Начо
️️️️
А. Луке
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
️️️️
Висенте
Замена
М. Фернандеш
️️️️
Р. Бараха
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Р. Бараха
Замена
С. Бальеста
️️️️
Н. Баха
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Д. Сильва
Желтая карточка
Д. Альбельда
Замена
Т. Карлето
️️️️
Э. Моретти
15'
Желтая карточка
А. Луке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
24
Карлос Марчена
(К)
ЦЗ
23
Хедвигес Мадуро
ПЗ
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
7
Давид Вилья
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Малага
13
Иньяки Гоитиа
ВР
11
Хавьер Кальеха
ЛЗ
25
Иван Куадрадо
ЦЗ
3
Велигтон
ЦЗ
18
Хесус Гамес
ПЗ
32
Апоньо
ЛП
5
Альберт Луке
ЛВ
14
Набиль Баха
АП
8
Лоло
ПП
17
Дуда
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Тиаго Карлето
ЦЗ
14
Висенте
ЛВ
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Малага
0
Франсеск Арнау
ВР
23
Начо
ЛЗ
20
Маноло Гаспар
ПЗ
36
Эдиньо
ЦП
22
Пабло
ЦП
9
Сальва Бальеста
ЦФ
4-2-3-1
1
Санчес
24
Моретти
39
Альбиоль
24
Марчена
23
Мадуро
0
Бараха
6
Альбельда
21
Сильва
7
Вилья
17
Хоакин
64
Мата
4-2-2-1
13
Гоитиа
18
Гамес
25
Куадрадо
3
Велигтон
11
Кальеха
8
Лоло
32
Апоньо
14
Баха
5
Луке
17
Дуда
24
Моретти
0
Карлето
0
Карлето
24
Моретти
0
Бараха
99
Фернандеш
99
Фернандеш
0
Бараха
14
Висенте
14
Висенте
17
Дуда
22
Пабло
22
Пабло
17
Дуда
5
Луке
23
Начо
23
Начо
5
Луке
14
Баха
9
Бальеста
9
Бальеста
14
Баха
Остались в запасе
Валенсия
Малага
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Остались в запасе
36
Эдиньо
ЦП
0
Франсеск Арнау
ВР
20
Маноло Гаспар
ПЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Валенсия - Малага
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Малага
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
- : -
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 8 тур
Малага
1 : 1
09.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Дельгадо Феррейро
(Португалете)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 23:55 (прямая)
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