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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Селтик - Милан
Селтик - Милан: обзор матча 26 ноября 2013
Селтик
26.11.2013, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
0 : 3
Завершен
Милан
13'
Кака
49'
К. Сапата
60'
М. Балотелли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Селтик - Милан
Замена
Т. Рогич
️️️️
Д. Форрест
80'
80'
Замена
Робиньо
️️️️
Кака
72'
Замена
К. Констан
️️️️
В. Бирса
Желтая карточка
Э. Исагирре
65'
Замена
Э. Стоукс
️️️️
К. Коммонс
65'
Желтая карточка
В. ван Дейк
63'
60'
ГОЛ! 0:3!
М. Балотелли
Пас отдал
Р. Монтоливо
Желтая карточка
К. Коммонс
57'
49'
ГОЛ! 0:2!
К. Сапата
Пас отдал
А. Ночерино
48'
Замена
Робиньо
️️️️
И. Абате
Замена
Д. Ледли
️️️️
Б. Каял
31'
13'
ГОЛ! 0:1!
Кака
Пас отдал
В. Бирса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Селтик
17
Фрэйзер Форстер
ВР
4
Чарли Малгрю
ЦЗ
23
Микаэль Лустиг
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
4
Эфе Эмброуз
ЦЗ
3
Эмилио Исагирре
ЦЗ
15
Крис Коммонс
ЛП
7
Бирам Каял
ЦП
49
Джеймс Форрест
ПВ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
11
Дерк Бурригтер
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Вальтер Бирса
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
10
Кака
АП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Селтик
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
7
Том Рогич
АП
17
Амидо Бальде
ЦФ
9
Энтони Стоукс
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
70
Робиньо
ЦФ
21
Алессандро Матри
ЦФ
3-2-2-1-2
17
Форстер
4
ван Дейк
4
Эмброуз
3
Исагирре
23
Лустиг
4
Малгрю
15
Коммонс
7
Каял
49
Форрест
11
Бурригтер
30
Самарас
3-5-1-1
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
23
Бонера
23
Бирса
34
Де Йонг
18
Эмануэльсон
18
Монтоливо
15
Поли
10
Кака
45
Балотелли
7
Каял
16
Ледли
16
Ледли
7
Каял
49
Форрест
7
Рогич
7
Рогич
49
Форрест
15
Коммонс
9
Стоукс
9
Стоукс
15
Коммонс
23
Бирса
19
Констан
19
Констан
23
Бирса
20
Абате
70
Робиньо
70
Робиньо
20
Абате
Остались в запасе
Селтик
Милан
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
17
Амидо Бальде
ЦФ
24
Лукаш Залушка
ВР
14
Дарнелл Фишер
ЦЗ
20
Теему Пукки
ЦФ
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
Главный тренер
Нил Леннон
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Селтик - Милан
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Селтик
- : -
21.11.2026
Сент-Миррен
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Фалкирк
2 : 0
01.11.2026
Селтик
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Селтик
2 : 2
28.10.2026
Данди Юнайтед
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Хиберниан
1 : 2
25.10.2026
Селтик
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
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