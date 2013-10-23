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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Байер - Шахтер
Байер - Шахтер: обзор матча 23 октября 2013
Байер
23.10.2013, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа A, 3 тур
4 : 0
Завершен
Шахтер
20'
Ш. Кисслинг
50'
С. Рольфес (П)
56'
С. Сэм
71'
Ш. Кисслинг
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Шахтер
77'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Л. Адриано
Замена
Э. Дердийок
️️️️
Ш. Кисслинг
75'
ГОЛ! 4:0!
Ш. Кисслинг
71'
Замена
Й. Хегелер
️️️️
Х. Сон
70'
Желтая карточка
Э. Джан
68'
61'
Замена
Илсиньо
️️️️
Фернандо
Желтая карточка
Г. Кастро
60'
ГОЛ! 3:0!
С. Сэм
56'
Замена
Ф. Вольшайд
️️️️
Э. Спахич
55'
Травма
Э. Спахич
52'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
С. Рольфес
50'
49'
Желтая карточка
Д. Срна
46'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
Д. Донати
36'
ГОЛ! 1:0!
Ш. Кисслинг
Пас отдал
Д. Донати
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
33
Сидней Сэм
ОП
23
Эмре Джан
ОП
6
Симон Рольфес
(К)
ЦП
8
Гонсало Кастро
ПВ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
33
Дарио Срна
(К)
ПЗ
11
Тайсон
ЛВ
11
Дуглас Коста
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ОП
20
Фернандо
ОП
11
Алекс Тейшейра
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Байер
25
Андрес Палоп
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
31
Доминик Кор
ЦП
13
Йенс Хегелер
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
9
Эрен Дердийок
ЦФ
10
Робби Крузе
ЦФ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
77
Илсиньо
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Лено
17
Бениш
4
Спахич
21
Топрак
2
Донати
33
Сэм
23
Джан
6
Рольфес
7
Сон
8
Кастро
11
Кисслинг
4-2-3-1
30
Пятов
33
Срна
44
Ракицкий
50
Кучер
13
Шевчук
3
Хюбшман
20
Фернандо
11
Тайсон
11
Тейшейра
11
Коста
4
Адриано
4
Спахич
2
Вольшайд
2
Вольшайд
4
Спахич
7
Сон
13
Хегелер
13
Хегелер
7
Сон
11
Кисслинг
9
Дердийок
9
Дердийок
11
Кисслинг
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
20
Фернандо
77
Илсиньо
77
Илсиньо
20
Фернандо
4
Адриано
14
Феррейра
14
Феррейра
4
Адриано
Остались в запасе
Байер
Шахтер
25
Андрес Палоп
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
25
Андрес Палоп
ВР
31
Доминик Кор
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
10
Робби Крузе
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Байер - Шахтер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Ланнуа
(Булонь-сюр-Мер)
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:30 (прямая)
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