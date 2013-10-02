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Судьи
Главный судья:
Матей Юг (Любляна)

Реал - Копенгаген

02.10.2013, Среда, 22:45 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Лига чемпионов, 2 тур Реал - Копенгаген
Группа B И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 6 5 1 0 20:5 +15 16
2. Галатасарай 6 2 1 3 8:14 -6 7
3. Ювентус 6 1 3 2 9:9 0 6
4. Копенгаген 6 1 1 4 4:13 -9 4
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