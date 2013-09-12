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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Баия - Крисиума
Баия - Крисиума: обзор матча 12 сентября 2013
Баия
12.09.2013, четверг, 04:00
Бразилия. Серия А, 20 тур
2 : 2
Завершен
Крисиума
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Матчи команд
Баия
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
- : -
19.11.2026
Баия
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3 : 2
06.11.2026
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29.10.2026
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1 : 1
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19.10.2026
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1 : 0
12.10.2026
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0 : 0
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Бразилия. Серия А, 34 тур
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0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
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