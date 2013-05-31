Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Крисиума
Интернасьонал - Крисиума: обзор матча 31 мая 2013
Интернасьонал
31.05.2013, пятница, 00:00
Бразилия. Серия А, 2 тур
2 : 0
Завершен
Крисиума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Интернасьонал - Крисиума
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
- : -
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 30 тур
Гремио
0 : 0
11.10.2026
Интернасьонал
Крисиума
Бразилия. Серия А, 38 тур
Брагантино
5 : 1
08.12.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 37 тур
Крисиума
0 : 3
05.12.2024
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Крисиума
2 : 4
01.12.2024
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Флуминенсе
0 : 0
27.11.2024
Крисиума
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крисиума
0 : 1
20.11.2024
Витория
Информация о матче
Стадион:
Сентенарио
Новости команд
Все
Интернасьонал
Крисиума
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Коритибы» на победу в матче 34 тура
3 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Серия A: шансы «Интернасьонала» и «Ботафого» на победу в матче 32-го тура
23 октября
В Бразилии тренер попросил карточку для своего игрока
16 октября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+