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Расписание матчей
Италия. Кубок
Авеллино - Чезена
Авеллино - Чезена: обзор матча 17 августа 2013
Авеллино
17.08.2013, суббота, 22:30
Италия. Кубок, 3 раунд
1 : 0
Завершен
Чезена
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Авеллино - Чезена
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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