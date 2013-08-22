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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Дила
Рапид - Дила: обзор матча 22 августа 2013
Рапид
22.08.2013, четверг, 23:05
Лига Европы, 4 раунд
1 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Дила
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Статистика матча Рапид - Дила
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Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 33 тур
Гагра
- : -
20.11.2026
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Грузия. Лига Эровнули, 32 тур
Дила
0 : 2
08.11.2026
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02.11.2026
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Мешахте
2 : 1
24.10.2026
Дила
Грузия. Лига Эровнули, 29 тур
Дила
0 : 2
19.10.2026
Иберия 1999
Грузия. Лига Эровнули, 28 тур
Рустави
0 : 0
10.10.2026
Дила
Информация о матче
Стадион:
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