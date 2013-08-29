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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)

Фейеноорд - Кубань (ЛФЛ)

29.08.2013, Четверг, 23:00 мск Роттердам, стадион Де Кейп Трансляция: "Россия 2" 22:55 (прямая) Лига Европы, 4 раунд , ответный матч Фейеноорд - Кубань (ЛФЛ)
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2013/2014)
Квалификация, 4 раунд
первый матч		 22 августа, четверг 20:00 Кубань (ЛФЛ) 1:0 Фейеноорд
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