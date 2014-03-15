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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лестер - Блэкпул
Лестер - Блэкпул: обзор матча 15 марта 2014
Лестер
15.03.2014, суббота, 19:00
Англия. Чемпионшип, 36 тур
3 : 1
Завершен
Блэкпул
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