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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Донкастер Роверс
Бирмингем Сити - Донкастер Роверс: обзор матча 03 декабря 2013
Бирмингем Сити
03.12.2013, вторник, 23:45
Англия. Чемпионшип, 18 тур
1 : 1
Завершен
Донкастер Роверс
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Статистика матча Бирмингем Сити - Донкастер Роверс
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Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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