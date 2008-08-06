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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Cибирь - Зенит
Cибирь - Зенит: обзор матча 06 августа 2008
Cибирь
06.08.2008, среда, 16:00
Россия. Кубок, 1/16 финала
1 : 0
Завершен
Зенит
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Cибирь - Зенит
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Тимофеев
(Азов)
Помощники судьи:
В.Дроздов (Москва)
М.Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Ю.Чеботарев (Краснодар)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:45 (прямая)
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