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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Болтон - Йовил
Болтон - Йовил: обзор матча 28 сентября 2013
Болтон
28.09.2013, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 9 тур
1 : 1
Завершен
Йовил
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Матчи команд
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- : -
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10.10.2026
Йовил
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Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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Вратарь сборной Ирландии собирается бойкотировать матчи с Израилем
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