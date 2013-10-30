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Судьи
Главный судья:
Марко Гуида (Торре-Аннунциата)

Ювентус - Катания

30.10.2013, Среда, 23:45 мск Турин, стадион Альянц Стадиум Италия. Серия А, 10 тур Ювентус - Катания
Италия. Серия А (2012/2013)
28 тур
10 марта, воскресенье 18:00 Ювентус 1:0 Катания
9 тур
28 октября, воскресенье 15:30 Катания 0:1 Ювентус
Италия. Серия А (2011/2012)
24 тур
18 февраля, суббота 23:45 Ювентус 3:1 Катания
5 тур
25 сентября, воскресенье 17:00 Катания 1:1 Ювентус
Италия. Серия А (2010/2011)
34 тур
23 апреля, суббота 23:00 Ювентус 2:2 Катания
15 тур
5 декабря, воскресенье 22:45 Катания 1:3 Ювентус
Италия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
13 января, четверг 23:00 Ювентус 2:0 Катания
Италия. Серия А (2009/2010)
36 тур
2 мая, воскресенье 17:00 Катания 1:1 Ювентус
17 тур
20 декабря, воскресенье 17:00 Ювентус 1:2 Катания
Италия. Серия А (2008/2009)
23 тур
8 февраля, воскресенье 17:00 Катания 1:2 Ювентус
4 тур
24 сентября, среда 22:30 Ювентус 1:1 Катания
Италия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
14 января, среда 22:45 Ювентус 3:0 Катания
Италия. Серия А (2007/2008)
37 тур
11 мая, воскресенье 17:00 Ювентус 1:1 Катания
18 тур
12 января, суббота 22:30 Катания 1:1 Ювентус
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ювентус 38 33 3 2 80:23 +57 102
2. Рома 38 26 7 5 72:25 +47 85
3. Наполи 38 23 9 6 77:39 +38 78
4. Фиорентина 38 19 8 11 65:44 +21 65
5. Интер 38 15 15 8 62:39 +23 60
6. Парма 38 15 13 10 58:46 +12 58
7. Торино 38 15 12 11 58:48 +10 57
8. Милан 38 16 9 13 57:49 +8 57
9. Лацио 38 15 11 12 54:54 0 56
10. Верона 38 16 6 16 62:68 -6 54
11. Аталанта 38 15 5 18 43:51 -8 50
12. Сампдория 38 12 9 17 48:62 -14 45
13. Удинезе 38 12 8 18 46:57 -11 44
14. Дженоа 38 11 11 16 41:50 -9 44
15. Кальяри 38 9 12 17 34:53 -19 39
16. Кьево 38 10 6 22 34:54 -20 36
17. Сассуоло 38 9 7 22 43:72 -29 34
18. Катания 38 8 8 22 34:66 -32 32
19. Болонья 38 5 14 19 28:58 -30 29
20. Ливорно 38 6 7 25 39:77 -38 25
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