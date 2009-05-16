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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бохум - Айнтрахт
Бохум - Айнтрахт: обзор матча 16 мая 2009
Бохум
16.05.2009, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
26'
В. Хашемян
72'
Д. Климович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бохум - Айнтрахт
Замена
К. Дабровски
️️️️
В. Хашемян
Замена
И. Аманатидис
️️️️
М. Фенин
Замена
А. Яхья
️️️️
Ф. Бениг
ГОЛ! 2:0!
Д. Климович
Желтая карточка
Н. Либеропулос
Замена
Кайо
️️️️
К. Шпихер
Замена
П. Фрайер
️️️️
М. Пферцель
Замена
Н. Либеропулос
️️️️
Ю. Инамото
Желтая карточка
М. Русс
Желтая карточка
М. Маврай
ГОЛ! 1:0!
В. Хашемян
Желтая карточка
М. Мальтриц
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бохум
29
Филипп Хеерваген
ВР
5
Филипп Бениг
ЛЗ
4
Марсель Мальтриц
ЦЗ
3
Мергим Маврай
ЦЗ
6
Марк Пферцель
ПЗ
2
Матиас Конча
ПЗ
15
Даниэль Имхоф
ЦП
10
Мимун Азауаг
ЦП
40
Джоел Эпалле
ЦФ
14
Диего Климович
ЦФ
21
Вахид Хашемян
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Айнтрахт
0
Маркус Прелль
ВР
17
Кристоф Шпихер
ЛЗ
2
Мехди Махдавикия
ЦЗ
14
Крис
ЦЗ
23
Марко Русс
ЦЗ
17
Маркус Штайнхофер
ПЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
20
Юниси Инамото
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
5
Михаэль Финк
ЦП
20
Мартин Фенин
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Бохум
25
Даниель Фернандеш
ВР
24
Антар Яхья
ПЗ
18
Оливер Шредер
ЦП
5
Кристоф Дабровски
ЦП
20
Деннис Гроте
ПП
11
Маркин Михел
ЦФ
7
Пауль Фрайер
ЦФ
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
32
Фатон Тоски
ЦП
30
Кайо
ЦП
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
33
Никос Либеропулос
ЦФ
18
Иоаннис Аманатидис
ЦФ
3-2-2-3
29
Хеерваген
6
Пферцель
4
Мальтриц
3
Маврай
5
Бениг
2
Конча
15
Имхоф
10
Азауаг
21
Хашемян
14
Климович
40
Эпалле
3-2-3-1
0
Прелль
2
Махдавикия
14
Крис
23
Русс
2
Юнг
17
Шпихер
20
Инамото
14
Майер
5
Финк
20
Фенин
5
Бениг
24
Яхья
24
Яхья
5
Бениг
21
Хашемян
5
Дабровски
5
Дабровски
21
Хашемян
6
Пферцель
7
Фрайер
7
Фрайер
6
Пферцель
17
Шпихер
30
Кайо
30
Кайо
17
Шпихер
20
Инамото
33
Либеропулос
33
Либеропулос
20
Инамото
20
Фенин
18
Аманатидис
18
Аманатидис
20
Фенин
Остались в запасе
Бохум
Айнтрахт
18
Оливер Шредер
ЦП
11
Маркин Михел
ЦФ
25
Даниель Фернандеш
ВР
20
Деннис Гроте
ПП
Главный тренер
Марсель Коллер
32
Фатон Тоски
ЦП
1
Ока Николов
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Фридхельм Функель
Остались в запасе
18
Оливер Шредер
ЦП
11
Маркин Михел
ЦФ
25
Даниель Фернандеш
ВР
20
Деннис Гроте
ПП
Остались в запасе
32
Фатон Тоски
ЦП
1
Ока Николов
ВР
8
Никола Петкович
ЦЗ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Фридхельм Функель
Статистика матча Бохум - Айнтрахт
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
- : -
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Энерги
1 : 2
30.10.2026
Бохум
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бохум
2 : 0
27.10.2026
Майнц
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Рурштадион
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