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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Гоу Эхед Иглс
Хераклес - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 05 апреля 2014
Хераклес
05.04.2014, суббота, 22:45
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Хераклес - Гоу Эхед Иглс
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 0
10.10.2026
Спарта
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
Новости команд
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Хераклес
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
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