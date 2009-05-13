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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Арминия - Хоффенхайм
Арминия - Хоффенхайм: обзор матча 13 мая 2009
Арминия
13.05.2009, среда, 22:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
0 : 2
Завершен
Хоффенхайм
25'
Веллингтон
82'
С. Салихович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арминия - Хоффенхайм
Замена
П. Гросс
️️️️
С. Салихович
Замена
М. Терраццино
️️️️
Ч. Обаси Огбуке
Вторая желтая
А. Миятович
ГОЛ! 0:2!
С. Салихович
Замена
А. Ибертсбергер
️️️️
Веллингтон
Замена
Д. Халфар
️️️️
Т. Маркс
Желтая карточка
А. Миятович
Замена
В. Мунтяну
️️️️
М. Ламей
Желтая карточка
К. Янкер
Желтая карточка
П. Нильссон
ГОЛ! 0:1!
Веллингтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арминия
22
Деннис Айльхофф
ВР
4
Андре Миятович
ЦЗ
6
Маркус Болльманн
ПЗ
31
Михаэль Ламей
ПЗ
8
Роберт Теше
ЦП
31
Радим Кучера
ЦП
5
Рудигер Кауф
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
18
Артур Вихнярек
ЦФ
10
Кристофер Катонго
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Хоффенхайм
26
Тимо Хильдебранд
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
4
Пер Нильссон
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
23
Сеяд Салихович
ЦП
0
Тобиас Вайс
ЦП
28
Бубакар Саного
ЦФ
19
Демба Ба
ЦФ
7
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
18
Веллингтон
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Арминия
1
Роуэн Фернандес
ВР
4
Нико Херциг
ЦЗ
8
Тобиас Рау
ЦЗ
13
Златко Яньич
ЦП
28
Даниэль Халфар
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
30
Влад Мунтяну
ЦФ
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Фабрисио
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
33
Марко Терраццино
ЦФ
3-5-2
22
Айльхофф
6
Болльманн
4
Миятович
31
Ламей
8
Теше
31
Кучера
5
Кауф
14
Маркс
21
Кирх
10
Катонго
18
Вихнярек
3-1-2-4
26
Хильдебранд
16
Янкер
25
Ворса
4
Нильссон
14
Густаво
23
Салихович
0
Вайс
18
Веллингтон
7
Обаси Огбуке
19
Ба
28
Саного
14
Маркс
28
Халфар
28
Халфар
14
Маркс
31
Ламей
30
Мунтяну
30
Мунтяну
31
Ламей
18
Веллингтон
26
Ибертсбергер
26
Ибертсбергер
18
Веллингтон
23
Салихович
13
Гросс
13
Гросс
23
Салихович
7
Обаси Огбуке
33
Терраццино
33
Терраццино
7
Обаси Огбуке
Остались в запасе
Арминия
Хоффенхайм
13
Златко Яньич
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
4
Нико Херциг
ЦЗ
8
Тобиас Рау
ЦЗ
9
Берат Садик
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
4
Фабрисио
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
Главный тренер
Ральф Рангник
Остались в запасе
13
Златко Яньич
ЦП
1
Роуэн Фернандес
ВР
4
Нико Херциг
ЦЗ
8
Тобиас Рау
ЦЗ
9
Берат Садик
ЦФ
Остались в запасе
4
Фабрисио
ЦЗ
34
Даниель Хаас
ВР
Главный тренер
Михаэль Фронтцек
Главный тренер
Ральф Рангник
Статистика матча Арминия - Хоффенхайм
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
- : -
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Бохум
0 : 1
11.10.2026
Арминия
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Бабак Рафати
(Ганновер)
Стадион:
Шуко Арена
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