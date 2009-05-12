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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Байер
Бавария - Байер: обзор матча 12 мая 2009
Бавария
12.05.2009, вторник, 22:00
Германия. Бундеслига, 32 тур
3 : 0
Завершен
Байер
47'
Л. Тони
59'
Ф. Рибери
72'
Л. Подольски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Байер
Замена
П. Швеглер
️️️️
Т. Кроос
Замена
А. Оттль
️️️️
Б. Швайнштайгер
Замена
М. Клозе
️️️️
Л. Тони
ГОЛ! 3:0!
Л. Подольски
Пас отдал
Б. Швайнштайгер
Замена
Т. Барнетта
️️️️
А. Видаль
Замена
З. Роберто
️️️️
Х. Соса
Желтая карточка
А. Видаль
ГОЛ! 2:0!
Ф. Рибери
Пас отдал
Л. Подольски
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
Пас отдал
Л. Подольски
Желтая карточка
М. Фридрих
Желтая карточка
Г. Кастро
Желтая карточка
Ф. Рибери
Желтая карточка
М. Кадлец
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
2
Мартин Демичелис
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
34
Хамит Алтынтоп
ЛП
7
Франк Рибери
ЦП
7
Хосе Соса
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ПП
10
Лукас Подольски
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Байер
15
Рене Адлер
ВР
6
Лукаш Синкевич
ЛЗ
6
Симон Рольфес
(К)
ЦЗ
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
3
Михал Кадлец
ПЗ
8
Гонсало Кастро
ЛП
8
Тони Кроос
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
7
Ренато Аугусто
ПП
10
Патрик Хельмес
ЦФ
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
16
Андреас Оттль
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
6
Тим Боровски
ЦП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Байер
1
Габор Кирай
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
0
Бернд Шнайдер
ЦП
10
Транкильо Барнетта
ЦП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
4-4-2
22
Бутт
2
Демичелис
2
Лусио
6
ван Боммел
21
Лам
34
Алтынтоп
7
Рибери
7
Соса
31
Швайнштайгер
18
Тони
10
Подольски
4-4-2
15
Адлер
3
Кадлец
6
Рольфес
2
Фридрих
6
Синкевич
7
Аугусто
8
Кроос
23
Видаль
8
Кастро
11
Кисслинг
10
Хельмес
31
Швайнштайгер
16
Оттль
16
Оттль
31
Швайнштайгер
7
Соса
12
Зе Роберто
12
Зе Роберто
7
Соса
18
Тони
11
Клозе
11
Клозе
18
Тони
23
Видаль
10
Барнетта
10
Барнетта
23
Видаль
8
Кроос
27
Швеглер
27
Швеглер
8
Кроос
Остались в запасе
Бавария
Байер
1
Томас Крафт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
0
Бернд Шнайдер
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
6
Тим Боровски
ЦП
13
Томас Мюллер
ЦФ
Остались в запасе
0
Бернд Шнайдер
ЦП
1
Габор Кирай
ВР
15
Констант Джакпа
ЛЗ
5
Карим Хагги
ЦЗ
21
Ангелос Харистеас
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Статистика матча Бавария - Байер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 21:55 (прямая)
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