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Судьи
Главный судья:
Ален Бьери (Берн)

Мазервелл - Кубань (ЛФЛ)

01.08.2013, Четверг, 22:45 мск Мазервелл, стадион Фир Парк Лига Европы, 3 раунд , первый матч Мазервелл - Кубань (ЛФЛ)
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