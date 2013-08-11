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Расписание матчей
Суперкубок Англии
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед: обзор матча 11 августа 2013
Уиган Атлетик
11.08.2013, воскресенье, 17:00
Суперкубок Англии
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
6'
Р. ван Перси
59'
Р. ван Перси
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
90'
+1
Желтая карточка
Т. Клеверли
Желтая карточка
Р. Эспиноза
88'
Замена
Н. Дико
️️️️
Д. МакКарти
86'
83'
Замена
А. Янузай
️️️️
Р. ван Перси
83'
Замена
С. Кагава
️️️️
Д. Уэлбек
Замена
Ж. Гомес
️️️️
Ш. Мэлони
71'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Б. Уотсон
71'
67'
Замена
Андерсон
️️️️
Р. Гиггз
Замена
К. МакМанаман
️️️️
Д. МакКлин
61'
61'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
В. Заа
Замена
М. Фортуне
️️️️
Г. Холт
60'
Замена
К. Маккэн
️️️️
Д. МакАртур
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
Р. ван Перси
Пас отдал
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Д. МакАртур
50'
16'
Замена
К. Смоллинг
️️️️
Рафаэл
15'
Травма
Рафаэл
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. ван Перси
Пас отдал
П. Эвра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уиган Атлетик
33
Скотт Карсон
ВР
3
Стефен Крэйни
ЛЗ
24
Джеймс Перч
ЦЗ
25
Леон Барнетт
ЦЗ
17
Эммерсон Бойс
ПЗ
16
Джеймс МакКлин
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
26
Бен Уотсон
ЦП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
27
Грант Холт
ПВ
15
Шон Мэлони
ЦФ
Главный тренер
Оуэн Койл
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
27
Патрис Эвра
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
2
Рафаэл
ПЗ
11
Райан Гиггз
ЛВ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Том Клеверли
ОП
16
Майкл Кэррик
ОП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
32
Робин ван Перси
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Уиган Атлетик
21
Ли Николлс
ВР
16
Жорди Гомес
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
26
Крис Маккэн
ЦП
20
Каллум МакМанаман
ПВ
32
Марк-Антуан Фортуне
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Андерс Линдегаард
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
28
Андерсон
ЦП
10
Синдзи Кагава
АП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
24
Аднан Янузай
ПВ
4-3-2-1
33
Карсон
3
Крэйни
24
Перч
25
Барнетт
17
Бойс
11
МакАртур
26
Уотсон
16
МакКарти
16
МакКлин
27
Холт
15
Мэлони
4-2-2-2
43
Де Хеа
2
Рафаэл
4
Джонс
15
Видич
27
Эвра
8
Клеверли
16
Кэррик
11
Гиггз
10
Заа
32
ван Перси
18
Уэлбек
16
МакКлин
20
МакМанаман
20
МакМанаман
16
МакКлин
15
Мэлони
16
Гомес
16
Гомес
15
Мэлони
26
Уотсон
15
Эспиноза
15
Эспиноза
26
Уотсон
11
МакАртур
26
Маккэн
26
Маккэн
11
МакАртур
27
Холт
32
Фортуне
32
Фортуне
27
Холт
16
МакКарти
12
Дико
12
Дико
16
МакКарти
2
Рафаэл
6
Смоллинг
6
Смоллинг
2
Рафаэл
11
Гиггз
28
Андерсон
28
Андерсон
11
Гиггз
18
Уэлбек
10
Кагава
10
Кагава
18
Уэлбек
10
Заа
25
Валенсия
25
Валенсия
10
Заа
32
ван Перси
24
Янузай
24
Янузай
32
ван Перси
Остались в запасе
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
21
Ли Николлс
ВР
Главный тренер
Оуэн Койл
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
21
Ли Николлс
ВР
Остались в запасе
1
Андерс Линдегаард
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
Главный тренер
Оуэн Койл
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Уиган Атлетик - Манчестер Юнайтед
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
- : -
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 9 тур
Уиган Атлетик
0 : 0
03.11.2026
Мэнсфилд Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Уэмбли
Посещаемость:
80235 из 90000 зрителей (89%)
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:55 (прямая)
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