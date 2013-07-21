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Расписание матчей
Золотой кубок КОНКАКАФ
Мексика - Тринидад и Тобаго
Мексика - Тринидад и Тобаго: обзор матча 21 июля 2013
Мексика
21.07.2013, воскресенье, 02:35
Золотой кубок КОНКАКАФ, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Тринидад и Тобаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Тринидад и Тобаго
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
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Товарищеские матчи. Сборные
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1 : 1
27.09.2026
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2 : 3
06.07.2026
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Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
26.07.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
5 : 0
31.05.2026
Тринидад и Тобаго
Товарищеские матчи. Сборные
Тринидад и Тобаго
2 : 2
30.03.2026
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