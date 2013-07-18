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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Астра - Омония
Астра - Омония: обзор матча 18 июля 2013
Астра
18.07.2013, четверг, 22:30
Лига Европы, 2 раунд
1 : 1
Ответный матч – 2 : 1
Завершен
Омония
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Астра - Омония
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Александрия
1 : 0
03.08.2017
Астра
Лига Европы, 3 раунд
Астра
0 : 0
27.07.2017
Александрия
Лига Европы, 2 раунд
Зиря
0 : 0
20.07.2017
Астра
Лига Европы, 2 раунд
Астра
3 : 1
13.07.2017
Зиря
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Омония
- : -
21.11.2026
АПОЭЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
Анортосис
0 : 2
08.11.2026
Омония
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
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