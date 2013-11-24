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Судьи
Главный судья:
Александр Головков (Северодонецк)

Динамо - Говерла

24.11.2013, Воскресенье, 19:00 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Премьер-Лига, 17 тур Динамо - Говерла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
2 тур
20 июля, суббота 20:00 Говерла 1:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
18 тур
30 ноября, пятница 18:00 Говерла 2:4 Динамо
3 тур
27 июля, пятница 20:00 Динамо 3:1 Говерла
Чемпионат Украины (2009/2010)
28 тур
1 мая, суббота 17:00 Динамо 2:0 Говерла
13 тур
24 марта, среда 17:00 Говерла 1:0 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
28 тур
3 мая, суббота 16:00 Говерла 1:4 Динамо
13 тур
20 октября, суббота 19:00 Динамо 1:0 Говерла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 29 22 2 5 69:23 +46 65
2. Днепр Дп 29 19 5 5 59:28 +31 59
3. Металлист 29 17 9 3 56:30 +26 57
4. Динамо К 29 17 5 7 57:33 +24 53
5. Черноморец Од 29 13 10 6 31:22 +9 46
6. Металлург Д 29 13 7 9 47:42 +5 43
7. Заря 29 12 9 8 39:30 +9 42
8. Ворскла 29 10 11 8 37:39 -2 40
9. 29 10 5 14 33:46 -13 35
10. Мариуполь 29 11 4 14 29:34 -5 34
11. Карпаты 29 7 11 11 33:41 -8 32
12. Волынь 29 7 6 16 26:53 -27 27
13. Говерла 29 8 5 16 28:39 -11 26
14. Металлург З 28 2 6 20 19:54 -35 12
15. Таврия 28 2 4 22 15:46 -31 10
16. Арсенал К 13 3 1 9 10:28 -18 0
* - Шахтер: снято 3
Динамо: снято 3
Черноморец: снято 3
Металлист: снято 3
Ворскла: снято 1
Говерла: снято 3
Металлург: снято 3
Заря: снято 3
Днепр: снято 3
Арсенал: снято 10
Мариуполь: снято 3
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