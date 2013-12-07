Динамо (мол) - Амкар (мол)

|14 тур
|25 октября, пятница
|14:00
|Амкар (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|14 тур
|25 октября, пятница
|14:00
|Амкар (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|23 тур
|4 апреля, четверг
|13:00
|Амкар (мол)
|1:2
|Динамо (мол)
|9 тур
|21 сентября, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|2:2
|Амкар (мол)
|24 тур
|17 сентября, суббота
|14:00
|Динамо (мол)
|2:1
|Амкар (мол)
|9 тур
|14 мая, суббота
|13:00
|Амкар (мол)
|1:0
|Динамо (мол)
|23 тур
|1 октября, пятница
|11:45
|Амкар (мол)
|5:0
|Динамо (мол)
|9 тур
|4 мая, вторник
|16:00
|Динамо (мол)
|1:2
|Амкар (мол)
|27 тур
|30 октября, пятница
|14:00
|Динамо (мол)
|3:1
|Амкар (мол)
|13 тур
|10 июля, пятница
|12:30
|Амкар (мол)
|1:1
|Динамо (мол)
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Динамо М (мол)
|30
|21
|3
|6
|66:29
|+37
|66
|2.
|ЦСКА (мол)
|30
|17
|5
|8
|59:36
|+23
|56
|3.
|Кр. Советов (мол)
|30
|16
|4
|10
|51:40
|+11
|52
|4.
|Анжи (мол)
|30
|15
|6
|9
|41:29
|+12
|51
|5.
|Ахмат (мол)
|30
|14
|5
|11
|50:47
|+3
|47
|6.
|Локомотив (мол)
|30
|14
|4
|12
|58:48
|+10
|46
|7.
|30
|13
|6
|11
|47:41
|+6
|45
|8.
|Спартак М (мол)
|30
|12
|6
|12
|42:41
|+1
|42
|9.
|Академия Кубань
|30
|11
|5
|14
|33:43
|-10
|38
|10.
|Ростов (мол)
|30
|10
|6
|14
|43:47
|-4
|36
|11.
|Урал (мол)
|30
|10
|5
|15
|46:68
|-22
|35
|12.
|Рубин (мол)
|30
|9
|8
|13
|34:39
|-5
|35
|13.
|Томь (мол)
|30
|9
|7
|14
|36:58
|-22
|34
|14.
|Зенит (мол)
|30
|8
|7
|15
|36:48
|-12
|31
|15.
|Амкар (мол)
|30
|7
|10
|13
|34:53
|-19
|31
|16.
|Краснодар (мол)
|30
|8
|5
|17
|29:38
|-9
|29