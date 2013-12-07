Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Василий Тихонов (Псков)

Динамо (мол) - Амкар (мол)

07.12.2013, Суббота, 14:00 мск Химки, стадион Родина Россия. Молодежное первенство, 19 тур Динамо (мол) - Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2013/2014)
14 тур
25 октября, пятница 14:00 Амкар (мол) 1:1 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
23 тур
4 апреля, четверг 13:00 Амкар (мол) 1:2 Динамо (мол)
9 тур
21 сентября, пятница 14:00 Динамо (мол) 2:2 Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
24 тур
17 сентября, суббота 14:00 Динамо (мол) 2:1 Амкар (мол)
9 тур
14 мая, суббота 13:00 Амкар (мол) 1:0 Динамо (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
23 тур
1 октября, пятница 11:45 Амкар (мол) 5:0 Динамо (мол)
9 тур
4 мая, вторник 16:00 Динамо (мол) 1:2 Амкар (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
27 тур
30 октября, пятница 14:00 Динамо (мол) 3:1 Амкар (мол)
13 тур
10 июля, пятница 12:30 Амкар (мол) 1:1 Динамо (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 3 6 66:29 +37 66
2. ЦСКА (мол) 30 17 5 8 59:36 +23 56
3. Кр. Советов (мол) 30 16 4 10 51:40 +11 52
4. Анжи (мол) 30 15 6 9 41:29 +12 51
5. Ахмат (мол) 30 14 5 11 50:47 +3 47
6. Локомотив (мол) 30 14 4 12 58:48 +10 46
7. 30 13 6 11 47:41 +6 45
8. Спартак М (мол) 30 12 6 12 42:41 +1 42
9. Академия Кубань 30 11 5 14 33:43 -10 38
10. Ростов (мол) 30 10 6 14 43:47 -4 36
11. Урал (мол) 30 10 5 15 46:68 -22 35
12. Рубин (мол) 30 9 8 13 34:39 -5 35
13. Томь (мол) 30 9 7 14 36:58 -22 34
14. Зенит (мол) 30 8 7 15 36:48 -12 31
15. Амкар (мол) 30 7 10 13 34:53 -19 31
16. Краснодар (мол) 30 8 5 17 29:38 -9 29
...
  • Читайте нас: 