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Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)

27.07.2013, Суббота, 18:00 мск Москва, стадион Локомотив-Перово Россия. Молодежное первенство, 3 тур Локомотив (мол) - ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство (2012/2013)
28 тур
11 мая, суббота 14:00 Локомотив (мол) 0:0 ЦСКА (мол)
14 тур
3 ноября, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 3:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство. Второй этап (2011/2012), группа A
Второй этап, 12 тур
1 мая, вторник 14:00 Локомотив (мол) 0:2 ЦСКА (мол)
Второй этап, 6 тур
23 марта, пятница 17:00 ЦСКА (мол) 1:3 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 3:1 ЦСКА (мол)
15 тур
21 июня, вторник 18:00 ЦСКА (мол) 1:0 Локомотив (мол)
Россия. Молодежное первенство 2010
20 тур
11 сентября, суббота 14:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
6 тур
16 апреля, пятница 14:00 ЦСКА (мол) 2:1 Локомотив (мол)
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
18 тур
15 августа, суббота 16:00 Локомотив (мол) 1:0 ЦСКА (мол)
4 тур
11 апреля, суббота 14:00 ЦСКА (мол) 1:2 Локомотив (мол)
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Динамо М (мол) 30 21 3 6 66:29 +37 66
2. ЦСКА (мол) 30 17 5 8 59:36 +23 56
3. Кр. Советов (мол) 30 16 4 10 51:40 +11 52
4. Анжи (мол) 30 15 6 9 41:29 +12 51
5. Ахмат (мол) 30 14 5 11 50:47 +3 47
6. Локомотив (мол) 30 14 4 12 58:48 +10 46
7. 30 13 6 11 47:41 +6 45
8. Спартак М (мол) 30 12 6 12 42:41 +1 42
9. Академия Кубань 30 11 5 14 33:43 -10 38
10. Ростов (мол) 30 10 6 14 43:47 -4 36
11. Урал (мол) 30 10 5 15 46:68 -22 35
12. Рубин (мол) 30 9 8 13 34:39 -5 35
13. Томь (мол) 30 9 7 14 36:58 -22 34
14. Зенит (мол) 30 8 7 15 36:48 -12 31
15. Амкар (мол) 30 7 10 13 34:53 -19 31
16. Краснодар (мол) 30 8 5 17 29:38 -9 29
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