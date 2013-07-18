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Судьи
Главный судья:
Кенн Хансен (Копенгаген)

Ягодина - Рубин

18.07.2013, Четверг, 22:00 мск Ягодина, стадион Градский Трансляция: "Россия 2" 21:55 (прямая) Лига Европы, 2 раунд , первый матч Ягодина - Рубин
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