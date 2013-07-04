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Лига Европы 2026/2027
Лачи - Дифферданж
Лачи - Дифферданж: обзор матча 04 июля 2013
Лачи
04.07.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
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Матчи команд
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Ильвес
3 : 1
16.07.2026
Дифферданж
Лига конференций, 1 раунд
Дифферданж
0 : 0
08.07.2026
Ильвес
Люксембург. Национальный дивизион, 30 тур
Атерт Биссен
1 : 0
23.05.2026
Дифферданж
Люксембург. Национальный дивизион, 29 тур
Дифферданж
2 : 0
17.05.2026
Кэрьенг
Люксембург. Национальный дивизион, 28 тур
Прогрес
2 : 3
08.05.2026
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2025.07.14 12:40
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2025.07.14 14:29
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2025.07.14 12:40
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