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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Тромсе - Целе
Тромсе - Целе: обзор матча 04 июля 2013
Тромсе
04.07.2013, четверг, 21:00
Лига Европы, 1 раунд
1 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Целе
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Статистика матча Тромсе - Целе
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Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
- : -
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
Фредрикстад
1 : 1
11.10.2026
Тромсе
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Словения. Первая Лига, 16 тур
Целе
- : -
22.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 15 тур
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1 : 2
08.11.2026
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Штурм
2 : 3
05.11.2026
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Словения. Первая Лига, 14 тур
Целе
4 : 0
01.11.2026
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1 : 1
28.10.2026
Целе
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Целе
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22.10.2026
Зальцбург
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