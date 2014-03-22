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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Боруссия Д
Ганновер-96 - Боруссия Д: обзор матча 22 марта 2014
Ганновер-96
22.03.2014, суббота, 18:30
Германия. Бундеслига, 26 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия Д
43'
Й. Хофманн
52'
Р. Левандовски
90+1'
М. Ройс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Боруссия Д
90'
+1
ГОЛ! 0:3!
М. Ройс
Пас отдал
Г. Мхитарян
84'
Замена
Ю. Шибер
️️️️
Р. Левандовски
74'
Желтая карточка
М. Хуммельс
Замена
Я. Шлаудрафф
️️️️
Э. Приб
73'
68'
Замена
М. Ройс
️️️️
Й. Хофманн
66'
Замена
С. Кель
️️️️
Н. Шахин
Замена
Д. Я Конан
️️️️
С. Сане
59'
52'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
43'
ГОЛ! 0:1!
Й. Хофманн
Пас отдал
С. Папастатопулос
Желтая карточка
Х. Сакаи
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
4
Андре Хоффманн
ЦЗ
19
Кристиан Шульц
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
7
Эдгар Приб
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
13
Ларс Штиндль
АП
Главный тренер
Тайфун Коркут
Боруссия Д
1
Роман Вайденфеллер
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
6
Кевин Гросскройц
ЛП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
21
Оливер Кирх
ПП
7
Йонас Хофманн
ПВ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Ганновер-96
14
Маркус Миллер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
11
Дидье Я Конан
ЦФ
13
Ян Шлаудрафф
ЦФ
Боруссия Д
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
5
Себастьян Кель
ОП
18
Милош Йойич
ЦП
18
Марко Ройс
АП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
20
Юлиан Шибер
ЦФ
3-2-3-2
20
Цилер
4
Хоффманн
19
Шульц
26
Сане
15
Поконьоли
2
Сакаи
9
Хусти
24
Шмидебах
7
Приб
13
Штиндль
32
Биттенкурт
4-4-1-1
1
Вайденфеллер
37
Дурм
15
Хуммельс
19
Папастатопулос
26
Пищек
21
Кирх
22
Мхитарян
8
Шахин
6
Гросскройц
7
Хофманн
9
Левандовски
26
Сане
11
Конан
11
Конан
26
Сане
7
Приб
13
Шлаудрафф
13
Шлаудрафф
7
Приб
8
Шахин
5
Кель
5
Кель
8
Шахин
7
Хофманн
18
Ройс
18
Ройс
7
Хофманн
9
Левандовски
20
Шибер
20
Шибер
9
Левандовски
Остались в запасе
Ганновер-96
Боруссия Д
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Главный тренер
Тайфун Коркут
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
38
Вальмир Сулеймани
ЦП
14
Маркус Миллер
ВР
6
Марсело
ЦЗ
27
Франтишек Райторал
ПЗ
24
Кристиан Пандер
ЛП
Остались в запасе
33
Златан Аломерович
ВР
2
Мануэль Фридрих
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Ганновер-96 - Боруссия Д
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
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