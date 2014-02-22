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Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 22 февраля 2014
Вольфсбург
22.02.2014, суббота, 21:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
3 : 1
Завершен
Байер
13'
Б. Дост
58'
Л. Густаво
72'
Р. Родригес
45'
С. Сэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
Желтая карточка
И. Олич
86'
Замена
М. Шефер
️️️️
К. Де Брюйне
82'
78'
Замена
Д. Донати
️️️️
С. Сэм
74'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
Р. Хильберт
Пенальти не реализован!
Р. Родригес
72'
ГОЛ! 3:1!
Р. Родригес
72'
65'
Желтая карточка
Э. Спахич
Замена
Д. Калиджиури
️️️️
И. Перишич
63'
62'
Замена
Х. Сон
️️️️
Й. Хегелер
ГОЛ! 2:1!
Л. Густаво
Пас отдал
И. Олич
58'
57'
Желтая карточка
Ш. Райнарц
Замена
И. Олич
️️️️
Б. Дост
51'
48'
Желтая карточка
Р. Хильберт
45'
ГОЛ! 1:1!
С. Сэм
Пас отдал
Й. Хегелер
40'
Желтая карточка
Г. Кастро
ГОЛ! 1:0!
Б. Дост
Пас отдал
И. Перишич
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
16
Диего Бенальо
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
27
Налдо
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
14
Иван Перишич
ЛВ
14
Луис Густаво
ОП
28
Кристиан Треш
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
34
Слободан Медойевич
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Дитер Хекинг
Байер
1
Бернд Лено
ВР
17
Себастьян Бениш
ЛЗ
4
Эмир Спахич
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Штефан Райнарц
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
13
Йенс Хегелер
ЦП
8
Гонсало Кастро
ЦП
19
Роберто Хильберт
ПП
33
Сидней Сэм
ПП
11
Штефан Кисслинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Хююпя
Вольфсбург
31
Макс Грюн
ВР
4
Марсель Шефер
ЛЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
20
Стефан Кучке
ЦФ
40
Ивица Олич
ЦФ
Байер
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
6
Симон Рольфес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
3-1-3-2-1
16
Бенальо
13
Родригес
31
Кнохе
27
Налдо
14
Густаво
28
Треш
27
Арнольд
34
Медойевич
14
Перишич
7
Де Брюйне
12
Дост
3-2-4-1
1
Лено
4
Спахич
21
Топрак
7
Райнарц
8
Бендер
17
Бениш
33
Сэм
13
Хегелер
8
Кастро
19
Хильберт
11
Кисслинг
14
Перишич
20
Калиджиури
20
Калиджиури
14
Перишич
7
Де Брюйне
4
Шефер
4
Шефер
7
Де Брюйне
12
Дост
40
Олич
40
Олич
12
Дост
33
Сэм
2
Донати
2
Донати
33
Сэм
19
Хильберт
8
Брандт
8
Брандт
19
Хильберт
13
Хегелер
7
Сон
7
Сон
13
Хегелер
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Главный тренер
Дитер Хекинг
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Сами Хююпя
Остались в запасе
20
Стефан Кучке
ЦФ
31
Макс Грюн
ВР
5
Тимм Клозе
ЦЗ
19
Жуниор Маланда
ОП
Остались в запасе
1
Давид Йеллделл
ВР
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
6
Симон Рольфес
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
Главный тренер
Дитер Хекинг
Главный тренер
Сами Хююпя
Статистика матча Вольфсбург - Байер
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
- : -
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Информация о матче
Главный судья:
Торстен Кинхефер
(Герне)
Стадион:
Фольксваген
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