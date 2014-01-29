Штутгарт - Бавария

|Финал
|1 июня, суббота
|22:00
|Бавария
|3:2
|Штутгарт
|19 тур
|27 января, воскресенье
|20:30
|Штутгарт
|0:2
|Бавария
|2 тур
|2 сентября, воскресенье
|19:30
|Бавария
|6:1
|Штутгарт
|33 тур
|28 апреля, суббота
|17:30
|Бавария
|2:0
|Штутгарт
|16 тур
|11 декабря, воскресенье
|20:30
|Штутгарт
|1:2
|Бавария
|34 тур
|14 мая, суббота
|17:30
|Бавария
|2:1
|Штутгарт
|17 тур
|19 декабря, воскресенье
|19:30
|Штутгарт
|3:5
|Бавария
|28 тур
|27 марта, суббота
|17:30
|Бавария
|1:2
|Штутгарт
|11 тур
|31 октября, суббота
|17:30
|Штутгарт
|0:0
|Бавария
|34 тур
|23 мая, суббота
|17:30
|Бавария
|2:1
|Штутгарт
|17 тур
|13 декабря, суббота
|17:30
|Штутгарт
|2:2
|Бавария
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бавария
|34
|29
|3
|2
|94:23
|+71
|90
|2.
|Боруссия Д
|34
|22
|5
|7
|80:38
|+42
|71
|3.
|Шальке-04
|34
|19
|7
|8
|63:43
|+20
|64
|4.
|Байер
|34
|19
|4
|11
|60:41
|+19
|61
|5.
|Вольфсбург
|34
|18
|6
|10
|63:50
|+13
|60
|6.
|Боруссия М
|34
|16
|7
|11
|59:43
|+16
|55
|7.
|Майнц
|34
|16
|5
|13
|52:54
|-2
|53
|8.
|Аугсбург
|34
|15
|7
|12
|47:47
|0
|52
|9.
|Хоффенхайм
|34
|11
|11
|12
|72:70
|+2
|44
|10.
|Ганновер-96
|34
|12
|6
|16
|46:59
|-13
|42
|11.
|Герта
|34
|11
|8
|15
|40:48
|-8
|41
|12.
|Вердер
|34
|10
|9
|15
|42:66
|-24
|39
|13.
|Айнтрахт Ф
|34
|9
|9
|16
|40:57
|-17
|36
|14.
|Фрайбург
|34
|9
|9
|16
|43:61
|-18
|36
|15.
|Штутгарт
|34
|8
|8
|18
|49:62
|-13
|32
|16.
|Гамбург
|34
|7
|6
|21
|51:75
|-24
|27
|17.
|Нюрнберг
|34
|5
|11
|18
|37:70
|-33
|26
|18.
|Айнтрахт Бр
|34
|6
|7
|21
|29:60
|-31
|25