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Судьи
Главный судья:
Мануэль Грефе (Берлин)

Штутгарт - Бавария

29.01.2014, Среда, 23:00 мск Штутгарт, стадион Мерседес-Бенц Арена Трансляция: "СПОРТ ПЛЮС" 22:55 (прямая) Германия. Бундеслига, 17 тур Штутгарт - Бавария
Германия. Кубок (2012/2013)
Финал
1 июня, суббота 22:00 Бавария 3:2 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2012/2013)
19 тур
27 января, воскресенье 20:30 Штутгарт 0:2 Бавария
2 тур
2 сентября, воскресенье 19:30 Бавария 6:1 Штутгарт
Германия. Бундеслига (2011/2012)
33 тур
28 апреля, суббота 17:30 Бавария 2:0 Штутгарт
16 тур
11 декабря, воскресенье 20:30 Штутгарт 1:2 Бавария
Германия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
8 февраля, среда 23:30 Штутгарт 0:2 Бавария
Германия. Бундеслига (2010/2011)
34 тур
14 мая, суббота 17:30 Бавария 2:1 Штутгарт
17 тур
19 декабря, воскресенье 19:30 Штутгарт 3:5 Бавария
Германия. Кубок (2010/2011)
1/8 финала
22 декабря, среда 22:30 Штутгарт 3:6 Бавария
Германия. Бундеслига (2009/2010)
28 тур
27 марта, суббота 17:30 Бавария 1:2 Штутгарт
11 тур
31 октября, суббота 17:30 Штутгарт 0:0 Бавария
Германия. Бундеслига (2008/2009)
34 тур
23 мая, суббота 17:30 Бавария 2:1 Штутгарт
17 тур
13 декабря, суббота 17:30 Штутгарт 2:2 Бавария
Германия. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
27 января, вторник 22:30 Штутгарт 1:5 Бавария
Германия. Бундеслига (2007/2008)
30 тур
27 апреля, воскресенье 19:00 Бавария 4:1 Штутгарт
13 тур
10 ноября, суббота 17:30 Штутгарт 3:1 Бавария
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 29 3 2 94:23 +71 90
2. Боруссия Д 34 22 5 7 80:38 +42 71
3. Шальке-04 34 19 7 8 63:43 +20 64
4. Байер 34 19 4 11 60:41 +19 61
5. Вольфсбург 34 18 6 10 63:50 +13 60
6. Боруссия М 34 16 7 11 59:43 +16 55
7. Майнц 34 16 5 13 52:54 -2 53
8. Аугсбург 34 15 7 12 47:47 0 52
9. Хоффенхайм 34 11 11 12 72:70 +2 44
10. Ганновер-96 34 12 6 16 46:59 -13 42
11. Герта 34 11 8 15 40:48 -8 41
12. Вердер 34 10 9 15 42:66 -24 39
13. Айнтрахт Ф 34 9 9 16 40:57 -17 36
14. Фрайбург 34 9 9 16 43:61 -18 36
15. Штутгарт 34 8 8 18 49:62 -13 32
16. Гамбург 34 7 6 21 51:75 -24 27
17. Нюрнберг 34 5 11 18 37:70 -33 26
18. Айнтрахт Бр 34 6 7 21 29:60 -31 25
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