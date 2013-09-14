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Судьи
Главный судья:
Петер Зиппель (Мюнхен)

Майнц - Шальке-04

14.09.2013, Суббота, 17:30 мск Майнц, стадион Кофэйс-Арена Германия. Бундеслига, 5 тур Майнц - Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
22 тур
16 февраля, суббота 18:30 Майнц 2:2 Шальке-04
5 тур
25 сентября, вторник 22:00 Шальке-04 3:0 Майнц
Германия. Кубок (2012/2013)
1/8 финала
18 декабря, вторник 22:00 Шальке-04 1:2 Майнц
Германия. Бундеслига (2011/2012)
20 тур
4 февраля, суббота 18:30 Шальке-04 1:1 Майнц
3 тур
21 августа, воскресенье 17:30 Майнц 2:4 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
33 тур
7 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:3 Майнц
16 тур
12 декабря, воскресенье 19:30 Майнц 0:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2009/2010)
34 тур
8 мая, суббота 17:30 Майнц 0:0 Шальке-04
17 тур
18 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 1:0 Майнц
Германия. Кубок (2008/2009)
1/4 финала
3 марта, вторник 22:30 Майнц 1:0 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 29 3 2 94:23 +71 90
2. Боруссия Д 34 22 5 7 80:38 +42 71
3. Шальке-04 34 19 7 8 63:43 +20 64
4. Байер 34 19 4 11 60:41 +19 61
5. Вольфсбург 34 18 6 10 63:50 +13 60
6. Боруссия М 34 16 7 11 59:43 +16 55
7. Майнц 34 16 5 13 52:54 -2 53
8. Аугсбург 34 15 7 12 47:47 0 52
9. Хоффенхайм 34 11 11 12 72:70 +2 44
10. Ганновер-96 34 12 6 16 46:59 -13 42
11. Герта 34 11 8 15 40:48 -8 41
12. Вердер 34 10 9 15 42:66 -24 39
13. Айнтрахт Ф 34 9 9 16 40:57 -17 36
14. Фрайбург 34 9 9 16 43:61 -18 36
15. Штутгарт 34 8 8 18 49:62 -13 32
16. Гамбург 34 7 6 21 51:75 -24 27
17. Нюрнберг 34 5 11 18 37:70 -33 26
18. Айнтрахт Бр 34 6 7 21 29:60 -31 25
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