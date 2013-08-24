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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Герта - Гамбург
Герта - Гамбург: обзор матча 24 августа 2013
Герта
24.08.2013, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гамбург
74'
А. Рамос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Герта - Гамбург
90'
Замена
Д. Та
️️️️
Ж. Гин Лам
90'
Замена
П. Ирачек
️️️️
М. Байстер
Замена
С. Вагнер
️️️️
Э. Бен-Хатира
88'
86'
Замена
Х. Чалханоглу
️️️️
М. Бадель
ГОЛ! 1:0!
А. Рамос
Пас отдал
Н. Шульц
74'
Замена
Ронни
️️️️
С. Аллагуи
63'
62'
Желтая карточка
М. Байстер
Желтая карточка
Н. Шульц
38'
28'
Желтая карточка
Ж. Зуа
28'
Желтая карточка
Ж. Гин Лам
18'
Желтая карточка
Х. Вестерманн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Томас Крафт
ВР
21
Хаджиме Хосогаи
ЛЗ
14
Нико Шульц
ЛЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
28
Фабиан Лустенбергер
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
5
Александр Баумйоханн
ЦП
28
Энис Бен-Хатира
ПП
9
Сами Аллагуи
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Йос Лухукай
Гамбург
15
Рене Адлер
ВР
2
Деннис Дикмайер
ЦЗ
3
Лассе Собич
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
26
Жи Гин Лам
ПП
9
Артем Руднев
ЦФ
19
Жак Зуа
ЦФ
9
Максимилиан Байстер
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Герта
30
Саша Бурхерт
ВР
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
12
Ронни
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Гамбург
33
Ярослав Дробны
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
18
Вальмир Нафиу
ЦП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
8
Петр Ирачек
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
3-2-2-2
1
Крафт
4
Лангкамп
28
Лустенбергер
25
Брукс
14
Шульц
22
Пекарик
5
Баумйоханн
28
Бен-Хатира
20
Рамос
9
Аллагуи
3-3-1-3
15
Адлер
2
Дикмайер
3
Собич
16
Вестерманн
26
Лам
47
Бадель
30
Арслан
8
ван дер Ваарт
9
Байстер
19
Зуа
9
Руднев
9
Аллагуи
12
Ронни
12
Ронни
9
Аллагуи
28
Бен-Хатира
2
Вагнер
2
Вагнер
28
Бен-Хатира
47
Бадель
10
Чалханоглу
10
Чалханоглу
47
Бадель
26
Лам
4
Та
4
Та
26
Лам
9
Байстер
8
Ирачек
8
Ирачек
9
Байстер
Остались в запасе
Герта
Гамбург
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Главный тренер
Йос Лухукай
18
Вальмир Нафиу
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
30
Саша Бурхерт
ВР
16
Кристоф Янкер
ЦЗ
24
Пеер Клюге
ЦП
18
Петер Нимайер
ПП
Остались в запасе
18
Вальмир Нафиу
ЦП
33
Ярослав Дробны
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
Главный тренер
Йос Лухукай
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Герта - Гамбург
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
- : -
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Хольштайн
0 : 0
16.10.2026
Герта
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
Главный судья:
Марко Фриц
(Корб)
Стадион:
Олимпиаштадион
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