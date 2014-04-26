Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вест Бромвич - Вест Хэм
Вест Бромвич - Вест Хэм: обзор матча 26 апреля 2014
Вест Бромвич
26.04.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
1 : 0
Завершен
Вест Хэм
11'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Вест Хэм
90'
+2
Желтая карточка
Д. Коллинс
Замена
К. Якоб
️️️️
С. Бераино
90'
+1
Замена
В. Аничебе
️️️️
С. Сессеньон
81'
79'
Замена
К. Коул
️️️️
М. Джарвис
67'
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Даунинг
Замена
Д. Моррисон
️️️️
С. Рид
45'
+2
33'
Замена
Д. Коллинс
️️️️
Д. Томкинс
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
Пас отдал
М. Амалфитано
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
2
Билли Джонс
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Вест Хэм
13
Адриан
ВР
3
Джордж МакКартни
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
16
Марк Нобл
ЦП
4
Кевин Нолан
ЦП
19
Стюарт Даунинг
ЦП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
23
Тьеви
ПВ
28
Виктор Аничебе
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Джо Коул
АП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
24
Карлтон Коул
ЦФ
4-5-1
12
Фостер
2
Джонс
13
Ольссон
15
Доусон
18
Рид
31
Амалфитано
29
Сессеньон
11
Брант
18
Дорранс
21
Мулумбу
38
Бераино
4-5-1
13
Адриан
55
Демель
23
Рид
5
Томкинс
3
МакКартни
17
Диаме
16
Нобл
4
Нолан
19
Даунинг
16
Джарвис
9
Кэрролл
38
Бераино
22
Якоб
22
Якоб
38
Бераино
18
Рид
7
Моррисон
7
Моррисон
18
Рид
29
Сессеньон
28
Аничебе
28
Аничебе
29
Сессеньон
5
Томкинс
39
Коллинс
39
Коллинс
5
Томкинс
19
Даунинг
12
Коул
12
Коул
19
Даунинг
16
Джарвис
24
Коул
24
Коул
16
Джарвис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Вест Хэм
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
22
Юсси Яскилайнен
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
14
Диего Лугано
ЦЗ
23
Тьеви
ПВ
11
Матей Выдра
ЦФ
Остались в запасе
22
Юсси Яскилайнен
ВР
7
Пабло Армеро
ЛП
23
Антонио Ночерино
ЦП
12
Рикардо Важ Те
ПВ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Статистика матча Вест Бромвич - Вест Хэм
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Хоуторнс
Новости команд
Все
Вест Бромвич
Вест Хэм
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
«Вест Бромвич» – «Чарльтон»: кто победит в матче 4-го тура Чемпионшипа 2026/2027
1 сентября
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Ньюкасл» – «Вест Бромвич»: кто победит в матче 2-го раунда Кубка лиги 2026/2027
25 августа
Кудряшов мог перейти в английский клуб после ЧМ-2018: «Это было моей мечтой»
30 марта
«Тоттенхэм» установил еврокубковый рекорд
2025.03.14 16:29
Экс-динамовца уволили из «Вест Хэма»
4 ноября
В Англии игрок оформил уникальный дубль, забив оба гола с собственной половины поля
24 октября
2
Капитан сборной Израиля: «Наша страна в 10 раз лучше Ирландии»
28 сентября
1
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Вест Хэм» – «Фулхэм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+