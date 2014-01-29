Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Сандерленд - Сток Сити
Сандерленд - Сток Сити: обзор матча 29 января 2014
Сандерленд
29.01.2014, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Сток Сити
18'
А. Джонсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сандерленд - Сток Сити
90'
+1
Замена
Д. Гуидетти
️️️️
П. Одемвингие
Замена
К. Гарднер
️️️️
А. Джонсон
87'
Желтая карточка
Ф. Борини
80'
72'
Замена
М. Арнаутович
️️️️
У. Ассаиди
Замена
С. Флетчер
️️️️
Ж. Алтидор
67'
65'
Замена
Д. Уолтерс
️️️️
П. Крауч
54'
Вторая желтая
С. Н'Зонзи
51'
Желтая карточка
М. Уилсон
Замена
О. Челустка
️️️️
Ф. Бардсли
46'
Желтая карточка
Ф. Бардсли
45'
41'
Желтая карточка
Ч. Адам
34'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
ГОЛ! 1:0!
А. Джонсон
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сандерленд
1
Вито Манноне
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
30
Уэс Браун
ЦЗ
16
Джон О'Ши
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
11
Адам Джонсон
ПП
16
Фабио Борини
ЦФ
17
Жози Алтидор
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
17
Райан Шоукросс
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
24
Уссама Ассаиди
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
16
Чарли Адам
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
27
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Сандерленд
19
Оскар Устари
ВР
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Сток Сити
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
4-4-2
1
Манноне
3
Алонсо
30
Браун
16
О'Ши
27
Бардсли
40
Ки Сун-Юн
7
Ларссон
4
Коулбэк
11
Джонсон
17
Алтидор
16
Борини
4-3-1-2
31
Бегович
36
Уилсон
17
Шоукросс
5
Кэмерон
33
Питерс
15
Н'Зонзи
16
Адам
12
Уилэн
24
Ассаиди
27
Одемвингие
15
Крауч
27
Бардсли
33
Челустка
33
Челустка
27
Бардсли
11
Джонсон
8
Гарднер
8
Гарднер
11
Джонсон
17
Алтидор
26
Флетчер
26
Флетчер
17
Алтидор
24
Ассаиди
7
Арнаутович
7
Арнаутович
24
Ассаиди
27
Одемвингие
11
Гуидетти
11
Гуидетти
27
Одемвингие
15
Крауч
19
Уолтерс
19
Уолтерс
15
Крауч
Остались в запасе
Сандерленд
Сток Сити
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Главный тренер
Густаво Пойет
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Марк Хьюз
Остались в запасе
19
Оскар Устари
ВР
2
Сантьяго Вергини
ЦЗ
15
Эмануэле Джаккерини
ЦП
13
Коннор Уикхэм
ЦФ
Остались в запасе
29
Томас Соренсен
ВР
5
Марк Муниеса
ЦЗ
7
Стивен Айрленд
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Густаво Пойет
Главный тренер
Марк Хьюз
Статистика матча Сандерленд - Сток Сити
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Стэдиум оф лайт
Новости команд
Все
Сандерленд
Сток Сити
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+