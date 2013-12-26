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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Вест Бромвич
Тоттенхэм - Вест Бромвич: обзор матча 26 декабря 2013
Тоттенхэм
26.12.2013, четверг, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
36'
К. Эриксен
38'
Й. Ольссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Вест Бромвич
Желтая карточка
Р. Сольдадо
87'
84'
Замена
С. Бераино
️️️️
М. Выдра
77'
Замена
С. Сессеньон
️️️️
З. Гера
Замена
Э. Ламела
️️️️
Н. Шадли
75'
71'
Замена
Ю. Мулумбу
️️️️
М. Амалфитано
67'
Желтая карточка
Й. Ольссон
Замена
Н. Бенталеб
️️️️
Л. Холтби
63'
Желтая карточка
К. Уокер
56'
38'
ГОЛ! 1:1!
Й. Ольссон
Пас отдал
К. Доусон
Желтая карточка
К. Эриксен
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Эриксен
36'
30'
Желтая карточка
С. Рид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
90
Льюис Холтби
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
25
Эммануэль Адебайор
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
13
Йонас Ольссон
ЦЗ
14
Диего Лугано
ЦЗ
24
Лиам Риджуэлл
ЦЗ
18
Стивен Рид
ПЗ
22
Клаудио Якоб
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
7
Джеймс Моррисон
ЦП
20
Золтан Гера
АП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Кейт Даунинг
Тоттенхэм
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Набиль Бенталеб
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
29
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Юссуф Мулумбу
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
38
Саидо Бераино
ЦФ
4-2-2-2
1
Льорис
3
Роуз
20
Доусон
21
Кирикеш
2
Уокер
90
Холтби
89
Шадли
24
Эриксен
10
Сигурдссон
9
Сольдадо
25
Адебайор
3-2-3-1-1
12
Фостер
13
Ольссон
14
Лугано
24
Риджуэлл
18
Рид
15
Доусон
22
Якоб
31
Амалфитано
7
Моррисон
20
Гера
11
Выдра
90
Холтби
6
Бенталеб
6
Бенталеб
90
Холтби
89
Шадли
9
Ламела
9
Ламела
89
Шадли
20
Гера
29
Сессеньон
29
Сессеньон
20
Гера
31
Амалфитано
21
Мулумбу
21
Мулумбу
31
Амалфитано
11
Выдра
38
Бераино
38
Бераино
11
Выдра
Остались в запасе
Тоттенхэм
Вест Бромвич
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
Главный тренер
Кейт Даунинг
Остались в запасе
24
Брэд Фридель
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
36
Гарет Маколи
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Кейт Даунинг
Статистика матча Тоттенхэм - Вест Бромвич
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
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